/ / / Передвижной Пенсионный фонд приедет в отдаленные районы области

9 сентября — в пос. Привольное (Черняховский р-н);



10 сентября — в пос. Мальцево (Озерский р-н);



11 сентября — в пос. Маяковское (Гусевский р-н) ;



; 12 сентября — в пос. Садовое (Нестеровский р-н);



16 сентября — в пос. Калинково (Гвардейский ГО);



26 сентября — в пос. Дивное (Балтийский ГО).



В Калининградской области продолжается работа территориальных органов ПФР по приёму населения в отдаленных районах. В сентябре свои консультационные пункты организуют межрайонные Управления ПФР:Отметим, что работа выездных бригад УПФР поможет жителям отдаленных посёлков получить ответы на интересующие вопросы, в том числе о назначении пенсии в соответствии с новым законодательством, доплате к пенсии сверх прожиточного минимума неработающим пенсионерам, возможностях использования материнского (семейного) капитала, в том числе о ежемесячной денежной выплате, о статусе «предпенсионер» и о льготах, который он предоставляет.