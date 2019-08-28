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Передвижной Пенсионный фонд приедет в отдаленные районы области

28 августа 2019, 17:15
Передвижной Пенсионный фонд приедет в отдаленные районы области
В Калининградской области продолжается работа территориальных органов ПФР по приёму населения в отдаленных районах. В сентябре свои консультационные пункты организуют межрайонные Управления ПФР:

  • 9 сентября — в пос. Привольное (Черняховский р-н);
  • 10 сентября — в пос. Мальцево (Озерский р-н);
  • 11 сентября — в пос. Маяковское (Гусевский р-н);
  • 12 сентября — в пос. Садовое (Нестеровский р-н);
  • 16 сентября — в пос. Калинково (Гвардейский ГО);
  • 26 сентября — в пос. Дивное (Балтийский ГО).

Отметим, что работа выездных бригад УПФР поможет жителям отдаленных посёлков получить ответы на интересующие вопросы, в том числе о назначении пенсии в соответствии с новым законодательством, доплате к пенсии сверх прожиточного минимума неработающим пенсионерам, возможностях использования материнского (семейного) капитала, в том числе о ежемесячной денежной выплате, о статусе «предпенсионер» и о льготах, который он предоставляет.
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