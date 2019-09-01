В Калининградскую область специальным военным бортом из Кронштадтского морского собора доставили Икону Андрея Первозванного, где её освятили в канун Дня ВМФ России. В понедельник, 26 августа, образ выставили в храме Преображения Господня в Зеленоградске, а после — в Балтийске. Реликвия также побывала на кораблях и в войсковых частях, рассказывает информационное агентство «Клопс».
В соединения и части на востоке Калининградской области образ Андрея Первозванного привезут в начале недели. В Гвардейске икону выставят 2 сентября, с 5 сентября — в Гусеве, а с 11 по 15 сентября — в Черняховске. Затем реликвию доставят в Советск, где военнослужащие смогут поклониться ей до 19 сентября.
5 сентября в Гусев доставят главную икону ВМФ России
1 сентября 2019, 12:38