5 сентября на городском стадионе пройдёт мероприятие «Спорт — оплот борьбы с террором!» 2 сентября 2019, 17:24

5 сентября на городском стадионе Гусевская спортивная школа проведёт спортивно-массовое мероприятие «Спорт — оплот борьбы с террором!», приуроченное к Дню солидарности в борьбе с терроризмом.



На мероприятие приглашены работники МВД и Федеральной службы безопасности. Принять участие могут все желающие.



Начало в 15:00.



День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1–3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.



Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, россияне едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.