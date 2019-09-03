Осталось 20 дней до закрытия фотовыставки Бориса Регистера «Затмение времени» 3 сентября 2019, 14:29

В 2016 году проект «Затмение времени» завоевал престижную фотографическую премию Альфреда Фрида, премия вручается лучшим фотографам планеты и призвана показать человеческие старания, направленные на то, чтобы жить вместе в мире и согласии, стремиться к красоте, добру в нашей жизни. Серия «Eclipse Time» («Затмение времени») отражает идею о том, что наше будущее заключается в мирном сосуществовании. В 2016 году в конкурсе приняли участие 4 тысячи фотографов со всего мира, которые представили жюри 17 тысяч работ. Снимки Бориса Регистера вошли в пятерку лучших.



Фотограф в своих работах размышляет о столкновении культур и миграции — на примере Калининградской области. В послевоенный период здесь появилось много переселенцев из бывших советских республик, и проект «Затмение времени» рассказывает о том, как строилась их повседневная жизнь и шла интеграция в местную культуру. Камера фотографа пытается дать ответ на вопрос, как мы уживаемся с остатками прежней культуры — принимаем её или нет? Некоторые фото — просто поэтические зарисовки повседневности — со спящим моряком на полотенце, украшенном рыбками, и столпотворением валенок на заборе, а вот мальчишка, приготовившийся к прыжку… или все-таки к полету?! Серия «Затмение времени» через фотографии дает представление о том, как сочетаются пласт настоящего, в котором мы находимся, с пластом прошлого. Создавалась эта коллекция фото мастером более 20 лет. В ожидании правильного света или падающей тени Борису иногда приходилось ждать по 6-8 часов. А это значит, что здесь исключен случайный снимок!



Особенностью работ является и тот факт, что Борис Регистер снимает исключительно на черно-белую пленку. Затем процесс печати, проявки. И вот уже готовые снимки Борис оцифровывает, а негатив фотографии он называет «свидетельством о рождении» и бережно хранит в особенных условиях.



В Гусевском музее представлена часть коллекции проекта, это 16 работ, которые отобрал лично автор. Черно-белые фотографии проекта «Затмение времени» впервые представлены в Калининградской области.



Посетители также могут приобрести набор открыток проекта «Затмение времени». В наборе 10 открыток, стоимость 450 рублей или черно-белые фотоработы Бориса Регистера поштучно, цена 60 рублей.



Гусевский музей открыт для посетителей ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.