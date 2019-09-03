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26 сентября полковник юстиции Олег Анатольевич Балцун проведет в Гусеве прием граждан

3 сентября 2019, 15:35
26 сентября полковник юстиции Олег Анатольевич Балцун проведет в Гусеве прием граждан
Заместитель руководителя военного следственного управления по Балтийскому флоту полковник юстиции Олег Анатольевич Балцун проведет 26 сентября в городе Гусеве прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.

Прием будет проводиться с 16:00 до 18:00 в помещении военного следственного отдела СК России по Гусевскому гарнизону (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, д. 5), в служебном кабинете руководителя ВСО.

Телефон для предварительной записи: 8 (40143) 3-03-35.
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