26 сентября полковник юстиции Олег Анатольевич Балцун проведет в Гусеве прием граждан 3 сентября 2019, 15:35

Заместитель руководителя военного следственного управления по Балтийскому флоту полковник юстиции Олег Анатольевич Балцун проведет 26 сентября в городе Гусеве прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.



Прием будет проводиться с 16:00 до 18:00 в помещении военного следственного отдела СК России по Гусевскому гарнизону (г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, д. 5), в служебном кабинете руководителя ВСО.



Телефон для предварительной записи: 8 (40143) 3-03-35.