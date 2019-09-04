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Информационный сайт города Гусева

7 сентября Спортивная школа Гусева объявляет День открытых дверей

4 сентября 2019, 15:25
7 сентября с 11:00 до 13:00 в Спортивная школа города Гусева проведёт день открытых дверей. Приглашаются все желающие в спортивные отделения школы.

Администрация спортивной школы находится по адресу: город Гусев, улица Красноармейская, 1.
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Г
# 1Гость Валентин
Директор скажет красивые слова и все поверят в светлое будущее спортивной школы ! Но пока эта "частная школа" не превратится в государственную, хорошего ничего не будет. Не стоит открывать двери. 
Сегодня, 17:08   ЦитироватьОтветить
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