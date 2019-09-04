7 сентября Спортивная школа Гусева объявляет День открытых дверей 4 сентября 2019, 15:25

7 сентября с 11:00 до 13:00 в Спортивная школа города Гусева проведёт день открытых дверей. Приглашаются все желающие в спортивные отделения школы.



Администрация спортивной школы находится по адресу: город Гусев, улица Красноармейская, 1.