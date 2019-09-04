7 сентября Спортивная школа Гусева объявляет День открытых дверей 4 сентября 2019, 15:25 7 сентября с 11:00 до 13:00 в Спортивная школа города Гусева проведёт день открытых дверей. Приглашаются все желающие в спортивные отделения школы.Администрация спортивной школы находится по адресу: город Гусев, улица Красноармейская, 1. Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в январе 2019 годаМФЦ приглашает 4 декабря на день открытых дверей9 сентября Гусевская ДЮСШ проведёт день открытых дверей26 августа в ДЮЦ пройдёт день открытых дверей Г # 1Гость Валентин Директор скажет красивые слова и все поверят в светлое будущее спортивной школы ! Но пока эта "частная школа" не превратится в государственную, хорошего ничего не будет. Не стоит открывать двери. Сегодня, 17:08 ЦитироватьОтветить 10 Оставить комментарий В какой стране находится город Москва? Отправить комментарий