13 сентября в ДШИ пройдет семинар по вопросам капремонта в многоквартирных домах 11 сентября 2019, 13:29

СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» при участии Международной финансовой корпорации реализует Программу технической поддержки по вопросам проведения энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области.



13 сентября 2019 года в Детской школе искусств Гусева с 10.00 до 12.00 будет проводиться семинар по вопросам проведения энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.



Приглашаются собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Гусевского городского округа, принять участие в данном семинаре.