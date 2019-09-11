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Информационный сайт города Гусева

13 сентября в ДШИ пройдет семинар по вопросам капремонта в многоквартирных домах

11 сентября 2019, 13:29
СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» при участии Международной финансовой корпорации реализует Программу технической поддержки по вопросам проведения энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области.

13 сентября 2019 года в Детской школе искусств Гусева с 10.00 до 12.00 будет проводиться семинар по вопросам проведения энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Приглашаются собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Гусевского городского округа, принять участие в данном семинаре.
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