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Информационный сайт города Гусева

20 сентября Гусевское отделение социальной помощи семье и детям проводит День открытых дверей

19 сентября 2019, 13:40
20 сентября Гусевское отделение социальной помощи семье и детям проводит День открытых дверей
Уважаемые жители города Гусева и Гусевского района!

В 2019 году службы социальной помощи семье и детям в Калининградской области отмечают 20-летие со дня создания.

Почти 10 лет назад, 1 января 2010 года, на базе областного государственного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям» в Гусеве было создано отделение социальной помощи семье и детям с целью оказания помощи семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

В сентябре 2014 года благодаря расширению появилась возможность организовать группу дневного пребывания несовершеннолетних длительностью 4 часа для детей 6-14 лет, в рамках которой с детьми проводятся развивающие занятия, направленные на успешную социализацию.

1 мая 2016 года в результате реорганизации отделение социальной помощи семье и детям присоединилось к ГБУСО КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток», благодаря чему появилась дополнительная возможность оказывать большее содействие гражданам в нормализации семейной ситуации. Руководит Отделением Анна Владимировна Сотникова, специалист по социальной работе Наталья Владимировна Струк и психолог Юлия Валерьевна Меркушева ведут приём граждан, нуждающихся в помощи. Все наши специалисты имеют высшее образование, постоянно повышают свою квалификацию, осваивают новые технологии социального обслуживания населения.

Приоритетом в предоставлении услуг населению является содействие в стабилизации жизненной ситуации путем консультирования по социально-педагогическим, социально-правовым, социально-трудовым и социально-психологическим вопросам. Помимо этого специалисты и психолог отделения оказывают помощь в избавлении от алкозависимости на основании договора о сотрудничестве с ООО «Клиника Лазаревой» на льготной основе. Малоимущим семьям оказывается гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов и одежды при содействии представителей храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, храма Всех Святых в честь павших в годы первой мировой войны.

На базе Отделения работает клуб «Моя семья», заседания проводятся 1 раз в месяц. Вопросы, которые поднимают члены клуба на своих встречах, — воспитание детей, взаимоотношения с супругами, как избавиться от вредных привычек и др. Главная идея — встретиться, познакомиться, подружиться, помочь друг другу.

На попечении наших специалистов находятся около 150 клиентов. Отделение работает с понедельника по субботу, с восьми утра до пяти часов вечера.

Отделение социальной помощи семье и детям тесно сотрудничает с органами опеки и попечительства, социальной защиты населения, отделом полиции по делам несовершеннолетних.

Дорогие земляки! Информируем вас о том, что 20 сентября в 15.00 часов в Отделении социальной помощи семье и детям состоится День открытых дверей, целью которого является ознакомление населения с предоставляемыми услугами. Наш адрес: г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, 21.
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З
# 1Земляк
Нет в этой статье конкретики, кому помогли, как помогли, описали какие услуги можете оказывать, да фотографии своих сотрудниц, вместо фотографий, как и с кем занимаетесь. Ну, а так с  юбилеем.
Сегодня, 17:15   ЦитироватьОтветить
00
З
# 2Землячка
Земляк,
Ну я так понимаю, что светить своими клиентами для них не есть хорошо.Да и какого фига они должны освещать кому и как помогают. Разве это не является конфиденциальным? 

А я вот хочу сказать огромное спасибо девчонкам. Реально помогают, а не раскидываются словами. Ни разу не отказали в помощи.
Земляк,
Так они и приглашают на день открытых дверей, чтоб рассказать конкретику)
Землячка,
Правильно, это все конфидециально. Тем более для психолога это вообще закон)
Сегодня, 19:23   ЦитироватьОтветить
12
1
# 3123
Землячка,
Вот и спалились😀🤦🏿‍♀️Ответы хотели дать с разных ников😀Да не удалось..Да, да на сайте теперь так!!!Нефиг тролльсьвои заниматься!
Сегодня, 22:58   ЦитироватьОтветить
00
g
# 4g.o.s.t.2018
Сталкивалась с этой службой. Сидят тихо, бумажные отчеты пишут. Не видно и не слышно. Болото.
 
Сегодня, 23:01   ЦитироватьОтветить
00
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