20 сентября Гусевское отделение социальной помощи семье и детям проводит День открытых дверей 19 сентября 2019, 13:40

Уважаемые жители города Гусева и Гусевского района!



В 2019 году службы социальной помощи семье и детям в Калининградской области отмечают 20-летие со дня создания.



Почти 10 лет назад, 1 января 2010 года, на базе областного государственного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям» в Гусеве было создано отделение социальной помощи семье и детям с целью оказания помощи семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.



В сентябре 2014 года благодаря расширению появилась возможность организовать группу дневного пребывания несовершеннолетних длительностью 4 часа для детей 6-14 лет, в рамках которой с детьми проводятся развивающие занятия, направленные на успешную социализацию.



1 мая 2016 года в результате реорганизации отделение социальной помощи семье и детям присоединилось к ГБУСО КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток», благодаря чему появилась дополнительная возможность оказывать большее содействие гражданам в нормализации семейной ситуации. Руководит Отделением Анна Владимировна Сотникова, специалист по социальной работе Наталья Владимировна Струк и психолог Юлия Валерьевна Меркушева ведут приём граждан, нуждающихся в помощи. Все наши специалисты имеют высшее образование, постоянно повышают свою квалификацию, осваивают новые технологии социального обслуживания населения.



Приоритетом в предоставлении услуг населению является содействие в стабилизации жизненной ситуации путем консультирования по социально-педагогическим, социально-правовым, социально-трудовым и социально-психологическим вопросам. Помимо этого специалисты и психолог отделения оказывают помощь в избавлении от алкозависимости на основании договора о сотрудничестве с ООО «Клиника Лазаревой» на льготной основе. Малоимущим семьям оказывается гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов и одежды при содействии представителей храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, храма Всех Святых в честь павших в годы первой мировой войны.



На базе Отделения работает клуб «Моя семья», заседания проводятся 1 раз в месяц. Вопросы, которые поднимают члены клуба на своих встречах, — воспитание детей, взаимоотношения с супругами, как избавиться от вредных привычек и др. Главная идея — встретиться, познакомиться, подружиться, помочь друг другу.



На попечении наших специалистов находятся около 150 клиентов. Отделение работает с понедельника по субботу, с восьми утра до пяти часов вечера.



Отделение социальной помощи семье и детям тесно сотрудничает с органами опеки и попечительства, социальной защиты населения, отделом полиции по делам несовершеннолетних.



Дорогие земляки! Информируем вас о том, что 20 сентября в 15.00 часов в Отделении социальной помощи семье и детям состоится День открытых дверей, целью которого является ознакомление населения с предоставляемыми услугами. Наш адрес: г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, 21.