/ / / Межрегиональный центр по делам детей и молодежи проводит конкурс «Моя гордость — Россия!»

В целях совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан РФ, формирования у граждан, в том числе, детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России, автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» информирует о проведении Национального молодежного патриотического конкурса «Моя гордость — Россия!».
Конкурс 2019 года проводится при поддержке Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федерального агентства по делам национальностей, Фонда «Русский мир» и проектного офиса Министерства культуры Российской Федерации.
Мероприятие проводится в поддержку реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р и Плана основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р.
Для участия в мероприятии приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций от 11 до 18 лет (включительно), которые могут представить свои конкурсные работы в различных форматах: «Фотография», «Рисунок», «Видеоролик», «Социальный плакат», «Сочинение», «Литературное творчество», «Журналистика».
Одним из тематических направлений конкурса в 2019 году является направление «Детство без Опасности», в рамках которого могут быть представлены конкурсные работы, отражающие базовые принципы безопасного поведения детей в окружающей социальной среде, собственной информационной безопасности детей, безопасности дорожного движения.
Участникам мероприятия, которым по результатам мероприятия будет присуждено призовое место победителя, предоставляются путевки во Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена», Международный детский центр «Артек», а также в Образовательный центр «Сириус».
По результатам мероприятия будет организована подготовка Сборника творческих работ.
Срок приема заявок для участия в мероприятии — до 27.10.2019 (включительно). Дополнительная информация о порядке организации и проведения конкурса опубликована на официальном сайте организации в разделе «Функции» => «Организация и проведение мероприятий» => «Конкурсные мероприятия для детей и молодежи» => «Национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость — Россия!» => «Мероприятие 2019 года».
Межрегиональный центр по делам детей и молодежи проводит конкурс «Моя гордость — Россия!»
20 сентября 2019, 17:17