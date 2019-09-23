27 сентября Гусев примет фестиваль «Мир Профтеха — территория успеха» 23 сентября 2019, 20:30 Фотография с фестиваля в 2014 году.

27 сентября в Гусеве на территории физкультурно-оздоровительного комплекса пройдет VII региональный студенческий фестиваль «Мир Профтеха — территория успеха».



Это фестиваль спорта, художественного творчества и профессионального мастерства студенческих активов профессиональных образовательных организаций. Организаторами данного мероприятия являются Министерство образования Калининградской области, Ассоциация учреждений и организаций профессионального образования Калининградской области, Гусевский «Колледж агротехнологий и природообустройства» совместно с организациями профессионального образования Калининградской области.



Помимо организации образовательных квестов, будут представлены работы девяти базовых профориентационных площадок, три крупнейших агрохолдинга области покажут свои презентации, 14 областных профессиональных учреждения расскажут о более 30 профессиях, которым они обучают.



В рамках программы фестиваля будет торжественно открыта «Аллея Профтеха» на перекрестке улиц Школьной и Профсоюзной, обустраивать которую помогают студенты гусевского колледжа.



Начнутся мероприятия в 10.30. Приглашаются все желающие принять участие в студенческом фестивале.