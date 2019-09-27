/ / / В октябре роспотребнадзор проводит ряд тематических «горячих» линий

защиты прав потребителей, приуроченное ко Дню пожилого человека — с 27 сентября 2019 по 4 октября 2019 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и по телефонам в г. Калининграде: 8 (4012) 53-84-36, 61-69-13;





профилактики гриппа и ОРВИ (плюсы иммунизации, правила ношения медицинской маски, рекомендации по обращению за медпомощью, советы родителям, как уберечь детей в эпидсезон, соблюдение температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах) — с 01 октября 2019 по 16 октября 2019 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и по телефонам в г. Калининграде: (4012) 53-63-85, 46-03-79, 61-69-47, 53-84-36, 67-46-07;





качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности (нормативные требования к плодоовощной продукции, рекомендации по выбору продуктов питания, срои годности) — с 23 октября 2019 по 06 ноября 2019 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и телефонам в г. Калининграде: (4012) 61-69-10, 46-03-43, 53-84-36, 67-46-07;





фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны государственных гражданских служащих Управления Роспотребнадзора по Калининградской области — с 01 октября 2019 по 31 октября 2019 по телефону в г. Калининграде 8 (4012) 61-69-19;





фактам незаконной реализации в розничной торговой сети спиртосодержащей непищевой продукции — с 01 октября 2019 по 31 октября 2019 по телефону в г. Калининграде 8 (4012) 53-69-42.



в Немане 8 (40162) 2-35-58;



в Зеленоградске 8 (40150) 3-29-59;



в Гусеве 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;



8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23; в Черняховске 8 (40141) 3-21-24, 3-46-55;



в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03;



в г. Советске 8 (40161) 3-56-43;



в Гурьевске 74-14-84.



Управление Роспотребнадзора по Калининградской области (далее — Управление), его территориальные отделы, с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» с целью информирования продолжают тематическое консультирование граждан по телефонам «горячих» линий по вопросам:В городах области по вышеуказанным вопросам в те же сроки:Управление напоминает, что с целью оказания бесплатной устной консультативной помощи гражданам по вопросам защиты прав потребителей, санитарного и эпидемиологического надзора работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефонному номеру 8-800-555-49-43.Операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора осуществляют круглосуточный приём звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Калининградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» проводятся в соответствии с режимом работы: в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).Звонки с мобильного или городского телефона, зарегистрированного в Российской Федерации и находящегося на территории страны, являются бесплатными. Звонки, поступающие с номеров, зарегистрированных в других государствах, оплачиваются в соответствии с тарифами на международные вызовы.Консультации в пределах компетенции Службы оказываются в устной форме, письменные ответы не предоставляются.