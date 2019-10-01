/ / / Мероприятия на территории Гусевского городского округа в октябре 2019 года

Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в октябре 2019 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
1 октября в течение дня
— Музыкальный ретро-киоск в рамках Дня добра и уважения «Забытые мелодии юности моей…»
— Игра-викторина ко Дню пожилого человека «Они тоже были маленькими»
Центральная библиотека
В течение месяца
— Выставка-рекомендация «Мир профессий»
— Выставка-память «История войны — в истории города»
— Выставка-информация «Писатели о Восточно-Прусской операции»
— Выставка-предупреждение «Терроризм-чума XXI века»
Центральная детская библиотека
1 октября в 16:00
— Международный День Музыки. Интерактивная музыкальная гостиная «Здравствуй, Музыка!»
Гусевская детская школа искусств
С 1 по 5 октября в 13:00
— Муниципальный этап областного юношеского турнира по баскетболу «Янтарный мяч»
Школа № 3
С 1 по 15 октября в течение дня
— Тематическая выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства ко Дню пожилого человека
Гусевская детская школа искусств
С 1 по 27 октября в течение дня
— Конкурсная работа в номинации «Изобразительное искусство»
— VI Международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве»
Гусевская детская школа искусств
2 октября в 17:00
— Вечер отдыха ко Дню пожилого человека
Городской дом культуры
4 октября в 13:00
— Музыкальный час «Спасибо Вам, учителя»
— Акция к Всемирному дню улыбки «От улыбки станет всем светлей» (в течение дня)
Центральная детская библиотека
4 октября в 16:00
— Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя
Городской дом культуры
5 октября в 09:15
— Возложение воинами, ветеранами и гостями соединения цветов к бюстам Героев Советского Союза 18-й гвардейской мсд
Военный городок Гусева № 1
5 октября в 09:30
— Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 18 гвардейской Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова II степени мотострелковой бригады, принятие в ряды юнармии
Военный городок Гусева № 1
5 октября в 12:00
— Агитационно-патриотическая акция «Служба по контракту в гвардейском соединении — дело настоящих мужчин!»
— концерт ансамбля «Черные береты»
— Показательные выступления РБ
— выставка военной техники
— работа полевой кухни — «солдатская каша»
Парковая зона ФОКа
5 октября
— Молодёжный кинофестиваль короткого метра «Перерыв на кино»
Городской дом культуры
6 октября в 09:00
— Возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза С. И. Гусева в рамках 80-летия со Дня образования 79-й Гвардейской Инстербургской Краснознамённой ордена Суворова II степени мотострелковой бригады
Памятник С. И. Гусеву
6 октября 13:00
— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу среди юношей 2003–2004 годов Гусев — Калининград
Городской стадион
С 10 по 11 октября в 15:00
— Сдача норм ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Гусевский городской округ» IV–V ступени (пересдача)
МАОУ «СОШ № 3»
Школа № 3
Городской стадион
С 11 по 12 октября в 09:00
— Зональный этап областного юношеского турнира по баскетболу «Янтарный мяч»
Школа № 3
12 октября в 10:00
— Тестирование ВФСК ГТО среди населения
Городской стадион
12 октября в 14:00
— Открытие творческого сезона Городского дома культуры г. Гусева
Городской дом культуры
13 октября в 13:00
— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу среди юношей 2003–2004 годов Гусев — Гурьевск
Городской стадион
13 октября в 15:00
— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига)
Городской стадион
16 октября в 14:00
— Встреча с писателями в рамках Дней литературы в Калининградской области «Земли родной талант и вдохновенье»
Центральная детская библиотека
С 16 по 25 октября
— Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) «Мини-футбол в школу»
Физкультурно-оздоровительный комплекс
17 октября в 12:30
— Турнир МО ГГО по шашкам среди инвалидов
Комплексный центр социального обслуживания населения
19 октября в 10:00
— Тестирование ВФСК ГТО среди населения
Городской стадион
20 октября в 13:00
— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу среди юношей 2003–2004 годов Гусев — Светлый
Городской стадион
20 октября в 15:00
— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига)
Городской стадион
25 октября в 15:00
— Первенство МАУ «Спортивная школа г. Гусева» по плаванию
Физкультурно-оздоровительный комплекс
25 октября в 18:30
— Торжественное открытие VI Международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве»
Гусевская детская школа искусств
26 октября в 10:00
— Тестирование ВФСК ГТО среди населения
Городской стадион
30 октября
— Московский цирк «Адреналин»
Городской дом культуры
30 октября в течение дня
— Мультимедийный просмотр ко Дню памяти жертв политических репрессий «Не предать забвению»
— Выставка-память «Возвращенные имена»
Центральная библиотека
По предварительным заявкам с 11:00 до 17:00
— Интерактивное занятие «Фотография как вид искусства»
Гусевский историко-краеведческий музей
По предварительным заявкам
— Интерактивное занятие «Апрель 1945 года в Кенигсберге»
Гусевский историко-краеведческий музей
Дата по согласованию
— Проект «Музыкальная аптека»
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
Дата по согласованию
— Проект «Спектр»
Комплексный центр социального обслуживания населения
Дата по согласованию
— Проект «АРТ-Росток»
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток»
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в октябре 2019 года
1 октября 2019, 13:46