Мероприятия на территории Гусевского городского округа в октябре 2019 года 1 октября 2019, 13:46

Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в октябре 2019 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



1 октября в течение дня

— Музыкальный ретро-киоск в рамках Дня добра и уважения «Забытые мелодии юности моей…»

— Игра-викторина ко Дню пожилого человека «Они тоже были маленькими»

Центральная библиотека



В течение месяца

— Выставка-рекомендация «Мир профессий»

— Выставка-память «История войны — в истории города»

— Выставка-информация «Писатели о Восточно-Прусской операции»

— Выставка-предупреждение «Терроризм-чума XXI века»

Центральная детская библиотека



1 октября в 16:00

— Международный День Музыки. Интерактивная музыкальная гостиная «Здравствуй, Музыка!»

Гусевская детская школа искусств



С 1 по 5 октября в 13:00

— Муниципальный этап областного юношеского турнира по баскетболу «Янтарный мяч»

Школа № 3



С 1 по 15 октября в течение дня

— Тематическая выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства ко Дню пожилого человека

Гусевская детская школа искусств



С 1 по 27 октября в течение дня

— Конкурсная работа в номинации «Изобразительное искусство»

— VI Международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве»

Гусевская детская школа искусств



2 октября в 17:00

— Вечер отдыха ко Дню пожилого человека

Городской дом культуры



4 октября в 13:00

— Музыкальный час «Спасибо Вам, учителя»

— Акция к Всемирному дню улыбки «От улыбки станет всем светлей» (в течение дня)

Центральная детская библиотека



4 октября в 16:00

— Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя

Городской дом культуры



5 октября в 09:15

— Возложение воинами, ветеранами и гостями соединения цветов к бюстам Героев Советского Союза 18-й гвардейской мсд

Военный городок Гусева № 1



5 октября в 09:30

— Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 18 гвардейской Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова II степени мотострелковой бригады, принятие в ряды юнармии

Военный городок Гусева № 1



5 октября в 12:00

— Агитационно-патриотическая акция «Служба по контракту в гвардейском соединении — дело настоящих мужчин!»

— концерт ансамбля «Черные береты»

— Показательные выступления РБ

— выставка военной техники

— работа полевой кухни — «солдатская каша»

Парковая зона ФОКа



5 октября

— Молодёжный кинофестиваль короткого метра «Перерыв на кино»

Городской дом культуры



6 октября в 09:00

— Возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза С. И. Гусева в рамках 80-летия со Дня образования 79-й Гвардейской Инстербургской Краснознамённой ордена Суворова II степени мотострелковой бригады

Памятник С. И. Гусеву



6 октября 13:00

— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу среди юношей 2003–2004 годов Гусев — Калининград

Городской стадион



С 10 по 11 октября в 15:00

— Сдача норм ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Гусевский городской округ» IV–V ступени (пересдача)

МАОУ «СОШ № 3»

Школа № 3

Городской стадион



С 11 по 12 октября в 09:00

— Зональный этап областного юношеского турнира по баскетболу «Янтарный мяч»

Школа № 3



12 октября в 10:00

— Тестирование ВФСК ГТО среди населения

Городской стадион



12 октября в 14:00

— Открытие творческого сезона Городского дома культуры г. Гусева

Городской дом культуры



13 октября в 13:00

— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу среди юношей 2003–2004 годов Гусев — Гурьевск

Городской стадион



13 октября в 15:00

— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига)

Городской стадион



16 октября в 14:00

— Встреча с писателями в рамках Дней литературы в Калининградской области «Земли родной талант и вдохновенье»

Центральная детская библиотека



С 16 по 25 октября

— Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) «Мини-футбол в школу»

Физкультурно-оздоровительный комплекс



17 октября в 12:30

— Турнир МО ГГО по шашкам среди инвалидов

Комплексный центр социального обслуживания населения



19 октября в 10:00

— Тестирование ВФСК ГТО среди населения

Городской стадион



20 октября в 13:00

— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу среди юношей 2003–2004 годов Гусев — Светлый

Городской стадион



20 октября в 15:00

— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига)

Городской стадион



25 октября в 15:00

— Первенство МАУ «Спортивная школа г. Гусева» по плаванию

Физкультурно-оздоровительный комплекс



25 октября в 18:30

— Торжественное открытие VI Международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве»

Гусевская детская школа искусств



26 октября в 10:00

— Тестирование ВФСК ГТО среди населения

Городской стадион



30 октября

— Московский цирк «Адреналин»

Городской дом культуры



30 октября в течение дня

— Мультимедийный просмотр ко Дню памяти жертв политических репрессий «Не предать забвению»

— Выставка-память «Возвращенные имена»

Центральная библиотека



По предварительным заявкам с 11:00 до 17:00

— Интерактивное занятие «Фотография как вид искусства»

Гусевский историко-краеведческий музей



По предварительным заявкам

— Интерактивное занятие «Апрель 1945 года в Кенигсберге»

Гусевский историко-краеведческий музей



Дата по согласованию

— Проект «Музыкальная аптека»

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции



Дата по согласованию

— Проект «Спектр»

Комплексный центр социального обслуживания населения



Дата по согласованию

— Проект «АРТ-Росток»

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток»