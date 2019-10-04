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Информационный сайт города Гусева

В Городском музее проходят несколько художественных выставок

4 октября 2019, 13:17
В Городском музее проходят несколько художественных выставок
Дорогие друзья и гости нашего города!

Добро пожаловать в Гусевский музей! Вдохновляйтесь красками на наших художественных выставках!

Мы открыты ежедневно без выходных с 11:00 до 17:00 часов.

«Гусев. Осень. Взгляд из центра России»

Гусевский музей приглашает на итоговую выставку картин Всероссийского пленэра «Гусев. Осень. Взгляд из центра России». На протяжении 10-ти дней четыре профессиональных живописца — члена Союза художников России, создавали этюды, вдохновляясь видами Гусева и окрестностей. Картины, посвященные нашему родному городу, размещены в Большом и Малом выставочных залах музея.

«Двое»

Выставка картин из собрания известного коллекционера Игоря Кирикова «Двое». На экспозиции представлена коллекция авангардных работ известного мурманского художника Анатолия Сергиенко. Возрастные ограничения 18+.

«На берегах Балтики. Осень»

Выставка картин Владимира Островянского «На берегах Балтики. Лето». В экспозиции представлены полотна, с изображениями осенних морских пейзажей Балтики.

Постоянная экспозиция музея

Гусевский музей приглашает посетить постоянные экспозиции, посвященные истории Гусевской земли с древнейших времен до конца ХХ века. Музей располагается в выявленном объекте культурного наследия — здании постройки конца XIX века.

Также посетители могут ознакомиться с экспозициями на территории музея под открытым небом: «После штурма… Весна 1945…» окопы, «Дворик Петра и Февронии».

Приглашаем всех желающих посетить выставки в Гусевском музее, по адресу ул. Московская 36 а.

Ежедневно без выходных с 11:00 до 17:00 часов. Телефон для справок 8 401 43 3 19 17
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