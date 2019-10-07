В октябре передвижной комплекс «Поликлиника» приедет в Кубановку, Первомайское и Михайлово

Жители поселков смогут пройти рентгенографию органов грудной клетки, электрокардиографию, общий анализ крови, УЗ-диагностику, посетить врачей — отоларинголога, терапевта, кардиолога, акушера-гинеколога.
График работы мобильного комплекса «Поликлиника» в октябре 2019 года
- с 7 по 9 октября с 10.00 до 18.00
Гурьевский городской округ, пос. Луговое, ул. Центральная, 2, Дом культуры
- с 10 до 12 октября с 10.00 до 18.00
Багратионовский городской округ, пос. Корнево, ул. Центральная, 12, ФАП
- 14 октября с 10.00 до 18.00
Гусевский городской округ, пос. Кубановка, ФАП
- 15 и 16 октября с 10.00 до 18.00
Гусевский городской округ, пос. Первомайское
- с 17 по 19 октября с 10.00 до 18.00
Гурьевский городской округ, пос. Лесное
- с 21 по 23 октября с 10.00 до 18.00
Багратионовский городской округ, пос. Гвардейское, ул. Центральная, 1, ФАП
- с 24 по 26 октября с 10.00 до 18.00
Гусевский городской округ, пос. Михайлово, ФАП
- с 28 по 30 октября с 10.00 до 18.00
Гурьевский городской округ, пос. Малое Васильково
Обращаем внимание на то, что непосредственно в муниципалитетах даты и время приема жителей узкими медицинскими специалистами также будет дополнительно размещаться на входе в передвижной комплекс и в районных и городских больницах. Также напоминаем, что врачи автопоезда работают в две смены — до 18 часов.