В октябре передвижной комплекс «Поликлиника» приедет в Кубановку, Первомайское и Михайлово

График работы мобильного комплекса «Поликлиника» в октябре 2019 года

с 7 по 9 октября с 10.00 до 18.00

Гурьевский городской округ, пос. Луговое, ул. Центральная, 2, Дом культуры





Гурьевский городской округ, пос. Луговое, ул. Центральная, 2, Дом культуры с 10 до 12 октября с 10.00 до 18.00

Багратионовский городской округ, пос. Корнево, ул. Центральная, 12, ФАП





Багратионовский городской округ, пос. Корнево, ул. Центральная, 12, ФАП 14 октября с 10.00 до 18.00

Гусевский городской округ, пос. Кубановка, ФАП





15 и 16 октября с 10.00 до 18.00

Гусевский городской округ, пос. Первомайское





с 17 по 19 октября с 10.00 до 18.00

Гурьевский городской округ, пос. Лесное





Гурьевский городской округ, пос. Лесное с 21 по 23 октября с 10.00 до 18.00

Багратионовский городской округ, пос. Гвардейское, ул. Центральная, 1, ФАП





Багратионовский городской округ, пос. Гвардейское, ул. Центральная, 1, ФАП с 24 по 26 октября с 10.00 до 18.00

Гусевский городской округ, пос. Михайлово, ФАП





с 28 по 30 октября с 10.00 до 18.00

Гурьевский городской округ, пос. Малое Васильково



По информации регионального министерства здравоохранения, специалисты мобильного центра здоровья будут вести прием граждан в трех муниципалитетах.Жители поселков смогут пройти рентгенографию органов грудной клетки, электрокардиографию, общий анализ крови, УЗ-диагностику, посетить врачей — отоларинголога, терапевта, кардиолога, акушера-гинеколога.Обращаем внимание на то, что непосредственно в муниципалитетах даты и время приема жителей узкими медицинскими специалистами также будет дополнительно размещаться на входе в передвижной комплекс и в районных и городских больницах. Также напоминаем, что врачи автопоезда работают в две смены — до 18 часов.