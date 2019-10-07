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Информационный сайт города Гусева

В октябре передвижной комплекс «Поликлиника» приедет в Кубановку, Первомайское и Михайлово

7 октября 2019, 16:28
В октябре передвижной комплекс «Поликлиника» приедет в Кубановку, Первомайское и Михайлово
По информации регионального министерства здравоохранения, специалисты мобильного центра здоровья будут вести прием граждан в трех муниципалитетах.

Жители поселков смогут пройти рентгенографию органов грудной клетки, электрокардиографию, общий анализ крови, УЗ-диагностику, посетить врачей — отоларинголога, терапевта, кардиолога, акушера-гинеколога.

График работы мобильного комплекса «Поликлиника» в октябре 2019 года

  • с 7 по 9 октября с 10.00 до 18.00
    Гурьевский городской округ, пос. Луговое, ул. Центральная, 2, Дом культуры

  • с 10 до 12 октября с 10.00 до 18.00
    Багратионовский городской округ, пос. Корнево, ул. Центральная, 12, ФАП

  • 14 октября с 10.00 до 18.00
    Гусевский городской округ, пос. Кубановка, ФАП

  • 15 и 16 октября с 10.00 до 18.00
    Гусевский городской округ, пос. Первомайское

  • с 17 по 19 октября с 10.00 до 18.00
    Гурьевский городской округ, пос. Лесное

  • с 21 по 23 октября с 10.00 до 18.00
    Багратионовский городской округ, пос. Гвардейское, ул. Центральная, 1, ФАП

  • с 24 по 26 октября с 10.00 до 18.00
    Гусевский городской округ, пос. Михайлово, ФАП

  • с 28 по 30 октября с 10.00 до 18.00
    Гурьевский городской округ, пос. Малое Васильково

Обращаем внимание на то, что непосредственно в муниципалитетах даты и время приема жителей узкими медицинскими специалистами также будет дополнительно размещаться на входе в передвижной комплекс и в районных и городских больницах. Также напоминаем, что врачи автопоезда работают в две смены — до 18 часов.
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