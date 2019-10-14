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Информационный сайт города Гусева

16 октября советник губернатора Кузяева Тамара Николаевна проведёт в Гусеве семинар-совещание

14 октября 2019, 18:33
16 октября советник губернатора Кузяева Тамара Николаевна проведёт в Гусеве семинар-совещание
16 октября 2019 года с 14.00 до 16.00 в детской школе искусств Советник губернатора Калининградской области Кузяева Тамара Николаевна проведёт семинар-совещание по вопросам правоприменительной практики Закона Калининградской области «Социальный кодекс Калининградской области».

Также будет организован приём граждан по личным вопросам в Общественной приёмной Губернатора Калининградской области по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, каб. 105, с 14.00 до 16.00.
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