16 октября советник губернатора Кузяева Тамара Николаевна проведёт в Гусеве семинар-совещание

16 октября 2019 года с 14.00 до 16.00 в детской школе искусств Советник губернатора Калининградской области Кузяева Тамара Николаевна проведёт семинар-совещание по вопросам правоприменительной практики Закона Калининградской области «Социальный кодекс Калининградской области».Также будет организован приём граждан по личным вопросам в Общественной приёмной Губернатора Калининградской области по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, каб. 105, с 14.00 до 16.00.