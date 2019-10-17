1 ноября в Гусевском музее пройдёт пятая «Ночь искусств» 17 октября 2019, 15:19

1 ноября в Гусевском музее состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Начало в 20:00. Девиз мероприятия «Искусство объединяет!». Посетителей ждут: новые выставки, мастер — классы, программа для детей, музыкальные подарки от Ансамбля солистов оркестра русских народных инструментов и группы «TrioParis», угощения и многое другое.



Центральным событием вечера станет концерт в Большом выставочном зале. Запланировано выступление Ансамбля солистов оркестра русских народных инструментов «Музыка театра и кино» и коллектива «TrioParis», который представит пьесу-концерт «Мой легионер. Один вечер из жизни Эдит Пиаф».



Детская программа вечера будет наполнена искусством. Это мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, а также работа «Фабрики искусств» в выставочном зале цокольного этажа. Юные посетители окунутся в мир искусства, научатся рисовать картины без красок, поработают на конвейере арт-фабрики и узнают как искусство объединяет, учит, развлекает и влюбляет в себя. Захватывающая история, рассказы об известных художниках, идеях и техниках — помогут не только детворе, но и их родителям узнать и полюбить искусство во всех его проявлениях! Детская программа работает до 22:00 часов.



На празднике будут работать кафе от кондитерской «Сладкие секреты», сувенирная лавка, аквагрим.



«Ночь искусств — 2019» пройдет в заключительные дни работы постпленэрной выставки «Гусев. Осень. Взгляд из центра России», на которой представлены работы членов Союза художников России: Ирины Рыбаковой, заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств (Кострома); Василия Куракса, члена-корреспондента Российской академии художеств (Москва); Василия Худякова (Москва) и Сергея Небесихина (Сергиев Посад).



Добро пожаловать на «Ночь искусств 2019»!



Стоимость входного билета 100 рублей, дети до 5 лет бесплатно.



Справки по тел. 8 (401-43) 3-19-17.



Гусевский музей находится по адресу ул. Московская 36 а.