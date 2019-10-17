Волонтеры «Технополиса GS» закрывают сезон 2019 года выездом на воинское захоронение Альт-Майгунишкен 17 октября 2019, 15:29

В предстоящую субботу, 19 октября, волонтерское движение «Технополиса GS» закрывает сезон 2019 года выездом на воинское захоронение Альт-Майгунишкен (дорога от Ольховатки к Дубраве).



Эта будет завершающая в этом году поездка на братские захоронения времен Первой мировой войны для проведения работ по благоустройству и восстановлению памятников истории.



«Осталось совсем немного — поставить одну плиту с крестом, подсыпать песком и гравием пустые надгробия, тем самым завершится трехлетний цикл всех восстановительных работ. Помощь всех неравнодушных нам очень нужна. К тому же обещают солнечную и теплую погоду. Участники с личным автотранспортом приветствуются, затраты на топливо будут компенсированы. Питание, инструмент, хорошая компания и интересная работа обеспечены», — говорит Валерий Гусаров, куратор волонтерского движения, директор по качеству «ЦТС».



Если вы хотите присоединиться к волонтерскому движению и принять участие в выезде, сообщите об этом организаторам по телефону: +7 981 452 9097.



Участники выезда встречаются 19 октября у Гусевского историко-краеведческий музея им. А. М. Иванова в 10.00. Будем рады вашей помощи!



Волонтерское движение «Технополиса GS» было организовано в 2013 году при активной поддержке холдинга GS Group (инвестор «Технополиса GS»). Цель движения — сохранение исторической памяти, вовлечение максимального количества людей в изучение истории нашей страны, увековечение событий и имен Первой мировой войны. С сентября 2013 года по июль 2019 года волонтеры совершили более 120 выездов, приняли участие в благоустройстве 10 воинских захоронений Первой мировой войны и продолжают за ними ухаживать.