Каждый желающий сможет проверить свои знания по этнографии России и Калининградской области, приняв участие в Международной акции «Большой этнографический диктант». Это культурно-просветительское мероприятие позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и определить общий уровень этнокультурной грамотности.
Муниципальной площадкой для проведения диктанта в 2019 году станет школа № 5 города Гусева (пер. Павлова, 4). Дата проведения — 1 ноября. Регистрация участников с 10.00 до 11.00. Продолжительность диктанта с 11.15 до 12.00.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, — 100. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Результаты правильных ответов на задания диктанта и разбор типичных ошибок будут опубликованы на официальном сайте мероприятия до 10 ноября 2019 года.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на муниципальной площадке, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте с 1 по 4 ноября 2019 года.
1 ноября каждый желающий сможет принять участие в «Большом этнографическом диктанте»
18 октября 2019, 14:51