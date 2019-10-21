Городская администрация проводит конкурс творческих работ «Ангел-Хранитель»

Принять участие могут учащиеся общеобразовательных, художественных школ, учреждений культуры, студий, кружков, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица.
Номинации Конкурса:
- «Умелец» — поделки ангела, выполненные в технике выжигания, выпиливания и росписи по дереву;
- «Вдохновение» — поделки ангела, выполненные в технике вышивки, работы из бисера, оригами;
- «Фантазия» — поделки ангела, выполненные в технике макраме, вязания, лоскутного шитья;
- «Воображение» — принимаются рисунки, выполненные в различных техниках рисования (живопись, графика), в размере А3;
- «Объемная фигура» — принимаются поделки ангела, выполненные из различных материалов (размер: высота 20 — 100 см).
Конкурсные работы принимаются до 14 ноября 2019 года по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб. 303. К каждой работе должна быть прикреплена этикетка с указанием ФИО автора (ов), образовательное учреждение, организация, населенный пункт (город, село), контактный телефон.
По итогам конкурса в каждой номинации будет определено 3 призовых места в трех возрастных категориях от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 18 лет. Конкурсные работы будут представлены на выставке в Храме Всех Святых.
Телефон для справок: 8 (40143) 3-60-55 — ведущий специалист Управления по культуре, спорту и делам молодежи Штоц Елена Юрьевна.