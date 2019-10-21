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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация проводит конкурс творческих работ «Ангел-Хранитель»

21 октября 2019, 19:39
Городская администрация проводит конкурс творческих работ «Ангел-Хранитель»
Управление по культуре, спорту и делам молодежи проводит муниципальный конкурс творческих работ «Ангел-Хранитель». Конкурс является открытым и доступным для населения в возрасте от 7 до 18 лет.

Принять участие могут учащиеся общеобразовательных, художественных школ, учреждений культуры, студий, кружков, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица.

Номинации Конкурса:

  1. «Умелец» — поделки ангела, выполненные в технике выжигания, выпиливания и росписи по дереву;
  2. «Вдохновение» — поделки ангела, выполненные в технике вышивки, работы из бисера, оригами;
  3. «Фантазия» — поделки ангела, выполненные в технике макраме, вязания, лоскутного шитья;
  4. «Воображение» — принимаются рисунки, выполненные в различных техниках рисования (живопись, графика), в размере А3;
  5. «Объемная фигура» — принимаются поделки ангела, выполненные из различных материалов (размер: высота 20 — 100 см).

Конкурсные работы принимаются до 14 ноября 2019 года по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб. 303. К каждой работе должна быть прикреплена этикетка с указанием ФИО автора (ов), образовательное учреждение, организация, населенный пункт (город, село), контактный телефон.

По итогам конкурса в каждой номинации будет определено 3 призовых места в трех возрастных категориях от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 18 лет. Конкурсные работы будут представлены на выставке в Храме Всех Святых.

Телефон для справок: 8 (40143) 3-60-55 — ведущий специалист Управления по культуре, спорту и делам молодежи Штоц Елена Юрьевна.

 Анкета-заявка участника
конкурс
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Ж
# 1Житель
Началось......
Вчера, 20:06   ЦитироватьОтветить
20
У
# 2Ученик
Это изваяние настолько неестественно для богатой на события истории города, для сложившейся городской среды и для его восприятия горожанами,
что для формирования какого то минимально терпимого уровня отношения к этомуо чужеродному элементу, необходимо увлечь горожан призами за "поделки", "вышивки", "вязания" и прочие "выпиливания" и "росписи" этого - не пойми чего...
Попросили бы ребят из "GS", чтобы поговорили с Михаилом Шемякиным. - Тот бы наверняка продолжил бы творческое сотрудничество с Гусевом - Гумбинненом.
Конечно, бабки бы пилить, увы, не стал бы.
И в этом главный недостаток этого варианта.
Хотя, не думаю, что нынешние обитатели здания Администрации способны М. Шемякина оценить!
Вчера, 20:40   ЦитироватьОтветить
31
Г
# 3Гость Светлана
Ой как же я согласна с предыдущим автором!Ну нельзя ставить золотую статую в городе где нет тротуаров,а во дворах можно ездить только на танке.Я уже не говорю о подьездах и фасадах.Зачем это дикое пустое поле вокруг стелы,где парковки?
Вчера, 20:49   ЦитироватьОтветить
21
С
# 4СанСаныч ИтаксАйдёт
Скоро мы Вам конкурс про пушки на водоканале ещё замутим)
Вчера, 21:51   ЦитироватьОтветить
40
Я
# 5ЯсновидящаяМальфарка
Вангую... Следующий конкурс поделок будет посвящён новому асфальту во дворе по Ленина 
Вчера, 23:05   ЦитироватьОтветить
00
А
# 6Ангелина
До конца выполнения работ осталось 10 дней, ничего не готово. А этот шут в гастуке решил конкурс организовать(
Вчера, 23:29   ЦитироватьОтветить
00
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