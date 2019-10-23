Городская администрация проводит конкурс детских рисунков «День гражданской обороны»

Номинации Конкурса:
- Лучший рисунок, отражающий специфику работы спасателя, пожарного;
- Лучшая Памятка по безопасности жизнедеятельности (рисунок с коротким текстовым пояснением по безопасности).
Рисунки могут быть выполнены в различных техниках рисования: масло, акварель, постель, цветные карандаши и так далее. Размер рисунка — формат А3. К каждому рисунку должна быть прикреплена этикетка с указанием названия работы, фамилии, имени автора (полностью), количество полных лет, учебное заведение, класс (группа). От одного участника — 1 работа.
Конкурсные работы принимаются до 1 ноября 2019 года по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 (каб. 303).
Победители будут награждены призами и дипломами.
По итогам Конкурса будет организована выставка конкурсных работ в Центральной детской библиотеке.
Телефон для справок: 8 (40143) 3-60-55 — Штоц Елена Юрьевна.