Городская администрация проводит конкурс детских рисунков «День гражданской обороны»

Лучший рисунок, отражающий специфику работы спасателя, пожарного;

Лучшая Памятка по безопасности жизнедеятельности (рисунок с коротким текстовым пояснением по безопасности).



Управление по культуре, спорту и делам молодежи совместно с отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проводит конкурс рисунков «День гражданской обороны». К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 11 лет.Рисунки могут быть выполнены в различных техниках рисования: масло, акварель, постель, цветные карандаши и так далее. Размер рисунка — формат А3. К каждому рисунку должна быть прикреплена этикетка с указанием названия работы, фамилии, имени автора (полностью), количество полных лет, учебное заведение, класс (группа). От одного участника — 1 работа.Конкурсные работы принимаются до 1 ноября 2019 года по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 (каб. 303).Победители будут награждены призами и дипломами.По итогам Конкурса будет организована выставка конкурсных работ в Центральной детской библиотеке.Телефон для справок: 8 (40143) 3-60-55 — Штоц Елена Юрьевна.