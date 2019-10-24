Горожане в этюдах Всероссийского пленэра «Гусев. Осень. Взгляд из центра России» 24 октября 2019, 09:09

Дорогие друзья!



Выставка картин с живописными видами улиц и природы нашего родного Гусева продолжает… и продолжает свою работу.



Вашему вниманию подборка — горожане в этюдах Всероссийского пленэра «Гусев. Осень. Взгляд из центра России»!



Узнаете себя? Или соседа? Приходите разглядеть хорошенько!



Ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.



Напоминаем, что в Гусеве с 12 по 21 сентября на базе музея при поддержке главы администрации Гусевского городского округа состоялся Всероссийский пленэр «Гусев. Осень. Взгляд из центра России».



Участниками стали четыре профессиональных живописца — члена Союза художников России: заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Ирина Рыбакова (Кострома), член-корреспондент Российской академии художеств Василий Куракса (Москва), Василий Худяков (Москва), Сергей Небесихин (Сергиев Посад). Все художники являются приверженцами русской традиционной реалистической школы, имеют большой опыт работы в жанре городского пейзажа.



Куратор проекта — Игорь Кириков. Художественный руководитель пленэра — Ирина Рыбакова.



Пленэр проходил при поддержке инновационного кластера радиоэлектронной промышленности «Технополис GS».



Итог пленэрной работы — выставка картин в Большом и Малом залах музея.