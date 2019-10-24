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Информационный сайт города Гусева

Горожане в этюдах Всероссийского пленэра «Гусев. Осень. Взгляд из центра России»

24 октября 2019, 09:09
Горожане в этюдах Всероссийского пленэра «Гусев. Осень. Взгляд из центра России»
Дорогие друзья!

Выставка картин с живописными видами улиц и природы нашего родного Гусева продолжает… и продолжает свою работу.

Вашему вниманию подборка — горожане в этюдах Всероссийского пленэра «Гусев. Осень. Взгляд из центра России»!

Узнаете себя? Или соседа? Приходите разглядеть хорошенько!

Ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.

Напоминаем, что в Гусеве с 12 по 21 сентября на базе музея при поддержке главы администрации Гусевского городского округа состоялся Всероссийский пленэр «Гусев. Осень. Взгляд из центра России».

Участниками стали четыре профессиональных живописца — члена Союза художников России: заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Ирина Рыбакова (Кострома), член-корреспондент Российской академии художеств Василий Куракса (Москва), Василий Худяков (Москва), Сергей Небесихин (Сергиев Посад). Все художники являются приверженцами русской традиционной реалистической школы, имеют большой опыт работы в жанре городского пейзажа.

Куратор проекта — Игорь Кириков. Художественный руководитель пленэра — Ирина Рыбакова.

Пленэр проходил при поддержке инновационного кластера радиоэлектронной промышленности «Технополис GS».

Итог пленэрной работы — выставка картин в Большом и Малом залах музея.
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# 1Гость Кило Ирисок
на снимках нет такой атмосферности)))
Сегодня, 11:17   ЦитироватьОтветить
00
ж
# 2живу в Гусеве
На то они и есть всего лишь снимки, а не живопись.
Сегодня, 11:24   ЦитироватьОтветить
00
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