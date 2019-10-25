Объявлен сбор писем фронтовиков

Общественная организация Совет ветеранов города Гусева обращается к жителям с предложением стать участниками акции по сбору писем фронтовиков. Для этого необходимо принести письма и фотографии фронтовиков из семейного альбома в военный комиссариат. После электронного сканирования их вернут владельцам.
- Военный комиссариат Гурьевского района Калининградской области
Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Зеленая, 8
+7 (401-27) 4-11-45
- Военный комиссариат Калининградской области
г. Калининград, пр-т Советский, 200
+7 (401-29) 1-27-22
- Отдел Военного комиссариата Калининградской области городов Багратионовск, Правдинск, Багратионовского и Правдинского районов
Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 43
+7 (401-56) 3-22-91
- Отдел Военного комиссариата Калининградской области Зеленоградского и Светлогорского районов, города Пионерский
Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, 21
+7 (401-50) 3-10-04
- Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Балтийск и Светлый
Балтийский р-н, г. Балтийск, ул. А.Серебровской, 25
+7 (401-45) 3-22-65
- Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Гвардейск, Полесск, Гвардейского и Полесского районов
Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Ленина, 13
+7 (401-59) 3-23-18
- Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Гусев, Краснознаменск, Нестеров, Гусевского, Краснознаменского и Нестеровского районов
Гусевский р-н, г. Гусев, пр-т Ленина, 40
+7 (401-43) 3-39-40
- Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Советск, Неман, Славск, Неманского и Славского районов
г. Советск, ул. Искры, 38А
+7 (401-61) 3-22-25
- Отдел Военного комиссариата Калининградской области Черняховского и Озерского районов
Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Ленина, 30
+7 (401-41) 3-22-03
- Отдел Военного комиссариата по г. Калининграду
г. Калининград, пр-т Советский, 192
+7 (401-25) 6-10-20
- Отдел Военного комиссариата по г. Калининграду
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 17-19
+7 (401-25) 3-26-63