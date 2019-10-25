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Информационный сайт города Гусева

Объявлен сбор писем фронтовиков

25 октября 2019, 18:34
Объявлен сбор писем фронтовиков
Министерство обороны Российской Федерации ведет активную работу по сбору и обработке данных об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Организовано наполнение информационного массива письмами фронтовиков и размещение их копий в мультимедийном музее «Дорогами Памяти».

Общественная организация Совет ветеранов города Гусева обращается к жителям с предложением стать участниками акции по сбору писем фронтовиков. Для этого необходимо принести письма и фотографии фронтовиков из семейного альбома в военный комиссариат. После электронного сканирования их вернут владельцам.

  • Военный комиссариат Гурьевского района Калининградской области
    Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Зеленая, 8
    +7 (401-27) 4-11-45

  • Военный комиссариат Калининградской области
    г. Калининград, пр-т Советский, 200
    +7 (401-29) 1-27-22

  • Отдел Военного комиссариата Калининградской области городов Багратионовск, Правдинск, Багратионовского и Правдинского районов
    Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 43
    +7 (401-56) 3-22-91

  • Отдел Военного комиссариата Калининградской области Зеленоградского и Светлогорского районов, города Пионерский
    Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, 21
    +7 (401-50) 3-10-04

  • Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Балтийск и Светлый
    Балтийский р-н, г. Балтийск, ул. А.Серебровской, 25
    +7 (401-45) 3-22-65

  • Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Гвардейск, Полесск, Гвардейского и Полесского районов
    Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Ленина, 13
    +7 (401-59) 3-23-18

  • Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Гусев, Краснознаменск, Нестеров, Гусевского, Краснознаменского и Нестеровского районов
    Гусевский р-н, г. Гусев, пр-т Ленина, 40
    +7 (401-43) 3-39-40

  • Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Советск, Неман, Славск, Неманского и Славского районов
    г. Советск, ул. Искры, 38А
    +7 (401-61) 3-22-25

  • Отдел Военного комиссариата Калининградской области Черняховского и Озерского районов
    Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Ленина, 30
    +7 (401-41) 3-22-03

  • Отдел Военного комиссариата по г. Калининграду
    г. Калининград, пр-т Советский, 192
    +7 (401-25) 6-10-20

  • Отдел Военного комиссариата по г. Калининграду
    г. Калининград, ул. С. Тюленина, 17-19
    +7 (401-25) 3-26-63
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