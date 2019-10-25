Объявлен сбор писем фронтовиков

Военный комиссариат Гурьевского района Калининградской области

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Зеленая, 8

+7 (401-27) 4-11-45





Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Зеленая, 8 +7 (401-27) 4-11-45 Военный комиссариат Калининградской области

г. Калининград, пр-т Советский, 200

+7 (401-29) 1-27-22





г. Калининград, пр-т Советский, 200 +7 (401-29) 1-27-22 Отдел Военного комиссариата Калининградской области городов Багратионовск, Правдинск, Багратионовского и Правдинского районов

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 43

+7 (401-56) 3-22-91





Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 43 +7 (401-56) 3-22-91 Отдел Военного комиссариата Калининградской области Зеленоградского и Светлогорского районов, города Пионерский

Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, 21

+7 (401-50) 3-10-04





Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, 21 +7 (401-50) 3-10-04 Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Балтийск и Светлый

Балтийский р-н, г. Балтийск, ул. А.Серебровской, 25

+7 (401-45) 3-22-65





Балтийский р-н, г. Балтийск, ул. А.Серебровской, 25 +7 (401-45) 3-22-65 Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Гвардейск, Полесск, Гвардейского и Полесского районов

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Ленина, 13

+7 (401-59) 3-23-18





Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Ленина, 13 +7 (401-59) 3-23-18 Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Гусев, Краснознаменск, Нестеров, Гусевского, Краснознаменского и Нестеровского районов

Гусевский р-н, г. Гусев, пр-т Ленина, 40

+7 (401-43) 3-39-40





Гусевский р-н, г. Гусев, пр-т Ленина, 40 +7 (401-43) 3-39-40 Отдел Военного комиссариата Калининградской области по городам Советск, Неман, Славск, Неманского и Славского районов

г. Советск, ул. Искры, 38А

+7 (401-61) 3-22-25





г. Советск, ул. Искры, 38А +7 (401-61) 3-22-25 Отдел Военного комиссариата Калининградской области Черняховского и Озерского районов

Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Ленина, 30

+7 (401-41) 3-22-03





Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Ленина, 30 +7 (401-41) 3-22-03 Отдел Военного комиссариата по г. Калининграду

г. Калининград, пр-т Советский, 192

+7 (401-25) 6-10-20





г. Калининград, пр-т Советский, 192 +7 (401-25) 6-10-20 Отдел Военного комиссариата по г. Калининграду

г. Калининград, ул. С. Тюленина, 17-19

+7 (401-25) 3-26-63



Министерство обороны Российской Федерации ведет активную работу по сбору и обработке данных об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Организовано наполнение информационного массива письмами фронтовиков и размещение их копий в мультимедийном музее «Дорогами Памяти».Общественная организация Совет ветеранов города Гусева обращается к жителям с предложением стать участниками акции по сбору писем фронтовиков. Для этого необходимо принести письма и фотографии фронтовиков из семейного альбома в военный комиссариат. После электронного сканирования их вернут владельцам.