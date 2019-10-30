С 31 октября по 2 ноября в Гусеве пройдут областные соревнования по боксу
30 октября 2019, 11:10
С 31 октября по 2 ноября в городе Гусеве пройдет Первенство министерства образования Калининградской области по боксу среди обучающихся образовательных организаций, посвящённое памяти заслуженного тренера РСФСР А. А. Сорокина и 101-й годовщине и со дня рождения героя Советского Союза С. И. Гусева.
Соревнования пройдут в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева по адресу: ул. Школьная, 1.
Начало соревнований:
- 31 октября в 17:00
- 1 ноября в 15:00
- 2 ноября в 11:00