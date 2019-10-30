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Информационный сайт города Гусева

С 31 октября по 2 ноября в Гусеве пройдут областные соревнования по боксу

30 октября 2019, 11:10
С 31 октября по 2 ноября в городе Гусеве пройдет Первенство министерства образования Калининградской области по боксу среди обучающихся образовательных организаций, посвящённое памяти заслуженного тренера РСФСР А. А. Сорокина и 101-й годовщине и со дня рождения героя Советского Союза С. И. Гусева.

Соревнования пройдут в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева по адресу: ул. Школьная, 1.

Начало соревнований:
  • 31 октября в 17:00
  • 1 ноября в 15:00
  • 2 ноября в 11:00
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