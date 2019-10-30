С 31 октября по 2 ноября в Гусеве пройдут областные соревнования по боксу

31 октября в 17:00



1 ноября в 15:00



2 ноября в 11:00



С 31 октября по 2 ноября в городе Гусеве пройдет Первенство министерства образования Калининградской области по боксу среди обучающихся образовательных организаций, посвящённое памяти заслуженного тренера РСФСР А. А. Сорокина и 101-й годовщине и со дня рождения героя Советского Союза С. И. Гусева.Соревнования пройдут в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева по адресу: ул. Школьная, 1.Начало соревнований: