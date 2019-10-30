Список адресов, где в ноябре проверят газовое оборудование

г. Гусев: ул. Московская 24, 49, 54, 69; ул. Менделеева 2, 4, 6, 8; пр. Ленина 3а, 5, 25, 27, 46, 48; ул. Баумана 5, 7; ул. Достоевского 4а, 6; ул. Вокзальная 1; ул. Железнодорожная 20, 41; ул. Красноармейская 15 корп. 3; пер. Железнодорожный 2, 4, 6; ул. Лермонтова 3, 8, 9, 10; ул. Октябрьская 22а, 24; ул. Ю.Смирнова 9; ул. 9 Мая 8; ул. 9 Января 1; ул. Мукомольная 3; ул. Бетховена 1, 3, 6, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 45; ул. 2-я Садовая 1а, 2, 3, 8, 15; ул. Невского 4, 5, 10; пер. Южный 1а, 2, 6, 7; ул. Моцарта 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13; ул. Глинки 6, 21; пер. Каменный 2; ул. Артиллерийская 4; пер. Вишнёвый 3; ул. Загородная 2в; ул. Дорожная 22, 28, 28а, 32; ул. Песочная 4; пер. Тихий 1, 2, 3, 4, 7, 11; ул. Дивная 6; ул. 1-я Садовая 18, 19; ул. Южная 4а, 5, 16; ул. Рахманинова 4; ул. Комсомольская 3, 7, 11, 14, 16, 33, 37; ул. Луговая 13, 18, 24; ул. Гризодубовой 10, 12; ул. Северная 6, 7, 9, 11; ул. Пригородная 1, 10.





п. Маяковское: ул. Молодёжная 4, 6, 7, 10; ул. Заречная 4, 5; ул. Полевая 4, 6, 8, 11, 13; ул. Маяковского 9, 16, 20, 27, 28, 30, 34, 44, 50, 52, 56; ул. Строительная 3, 4, 5; ул. Школьная 9; ул. Садовая 7; пер. 1-й Рабочий 5; пер. 2-й Рабочий 5.





п. Первомайское: ул. Центральная 10, 29, 40; ул. Майская 6; пер. Строительный 5, 10.





п. Фурманово: ул. Центральная 29, 48; ул. Новая 22; ул. Правобережная 7, 12; ул. Зелёная 9, 38.



ОАО «Калининградгазификация» Гусевский эксплуатационный участок извещает о проведении технического обслуживания сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества дома и внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже 1 раза в год (Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091).Работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения, будут выполняться на платной основе с заключением договоров в соответствии с действующим прейскурантом на услуги газового хозяйства.В ноябре будет проводиться техническое обслуживание по следующим адресам: