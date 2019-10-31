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График грейдерных работ в Гусевском округе поменялся из-за погодных условий

31 октября 2019, 13:06
График грейдерных работ в Гусевском округе поменялся из-за погодных условий
Уважаемые жители Гусевского городского округа!

Даты, указанные в графике грейдирования, изменились в связи с тем, что грейдерные работы проводятся только при благоприятных погодных условиях — в сухую погоду.

Если на вашу улицу в указанную дату грейдер не приехал, значит она изменилась из-за погоды. Работы будут проведены, как подсохнет верхний слой дорожного полотна.

Грейдерные работы будут проведены на всех улицах, которые указаны в графике.
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