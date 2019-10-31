1 ноября ДШИ приглашает на экологические посиделки 31 октября 2019, 15:36 1 ноября в Детской школе искусств города Гусева состоятся экологические посиделки на тему «Любит ли Фиалка Моцарта?.. Есть ли эмоции у растений?..» Мероприятие пройдет в классе № 10.Все, кому интересно, приходите к 11 часам. Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябреОтделение ИЗО ДШИ приглашает выпускников принять участие в выставке в честь 45-летияАнонс мероприятий на Новогодние и Рождественские праздники в Гусевском городском округе А # 1Алли А на какой возраст рассчитано??? Сегодня, 18:52 ЦитироватьОтветить 00 Оставить комментарий Напишите пропущенное слово «Работа не ..., в лес не убежит» Отправить комментарий