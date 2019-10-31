1 ноября ДШИ приглашает на экологические посиделки 31 октября 2019, 15:36

1 ноября в Детской школе искусств города Гусева состоятся экологические посиделки на тему «Любит ли Фиалка Моцарта?.. Есть ли эмоции у растений?..»



Мероприятие пройдет в классе № 10.



Все, кому интересно, приходите к 11 часам.