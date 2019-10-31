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Информационный сайт города Гусева

1 ноября ДШИ приглашает на экологические посиделки

31 октября 2019, 15:36
1 ноября в Детской школе искусств города Гусева состоятся экологические посиделки на тему «Любит ли Фиалка Моцарта?.. Есть ли эмоции у растений?..»

Мероприятие пройдет в классе № 10.

Все, кому интересно, приходите к 11 часам.
ДШИ
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А
# 1Алли
А на какой возраст рассчитано???
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