Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2019 года 31 октября 2019, 21:58

Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в ноябре 2019 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



1 ноября в 11:00

— Большой этнографический диктант

Средняя общеобразовательная школа № 5



1 ноября в 15.00

— Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу среди обучающихся образовательных организаций, посвященное памяти Заслуженного тренера РСФСР А. А. Сорокина и сто первой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза С. И. Гусева.

Физкультурно-оздоровительный комплекс



1 ноября в 17.00

— Подведение итогов, проведение профессионального праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» в МО «Гусевский городской округ»

Городской дом культуры



1 ноября в 20.00

— Ночь искусств-2019

Гусевский историко-краеведческий музей



1 ноября в течение дня

— День информации «Единством Россия сильна»

Центральная библиотека



2 ноября в 11.00

— Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу среди обучающихся образовательных организаций, посвященное памяти Заслуженного тренера РСФСР А. А. Сорокина и сто первой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза С. И. Гусева.

Физкультурно-оздоровительный комплекс



2 ноября в 19.00

— Музыкальный вечер «Души прекрасные порывы» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»

Гусевская детская школа искусств



2 ноября

— Открытое первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по волейболу, посвященное Дню народного единства, среди команд 2006-2004, 2003-2001 гг. р.

Спортивные залы школы № 5 и ГБУ КО ПОО «КАиП»



3 ноября

— Открытое первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по волейболу, посвященное Дню народного единства, среди команд 2006-2004, 2003-2001 гг. р.

Спортивные залы школы № 5 и ГБУ КО ПОО «КАиП»



3 ноября в 13.00 и в 15.00

— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) ФК «Гусев» г. Гусев — ФК «Лукойл-Светлый» г. Светлый

Городской стадион



3 ноября

— Открытое первенство по вольной борьбе, посвященное Дню народного единства «Пока мы едины — мы непобедимы»

Физкультурно-оздоровительный комплекс



4 ноября в 12.00

— Молодежно-патриотическая акция «Сила в единстве»

Городской дом культуры



4 ноября

— Открытый турнир по спортивной борьбе

— Открытый турнир Первенство по вольной борьбе

Средняя общеобразовательная школа № 3



4 ноября в 12.00

— Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства

Городской дом культуры



5 ноября в 17.00

— Торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации в конференц-зале администрации

Конференц-зал администрации



5 ноября в 19.00

— Открытое первенство по волейболу среди мужских команд

Спортивный зал Гусевского политехнического техникума



с 5 по 29 ноября

— Первый этап выборов в Молодежную администрацию



6 ноября в 17.00

— Совместная концертная программа учащихся ДШИ и духового оркестра Гусевского гарнизона, посвящённая празднованию Дня народного единства в РФ

Детская школа искусств



7 ноября в 15.00

— Сдача норм ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Гусевский городской округ» III возрастной ступени

Школа № 3

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Городской стадион



7 ноября в 19.00

— Открытое первенство по волейболу среди мужских команд

Спортивный зал Гусевского политехнического техникума



8 ноября в 15.00

— Сдача норм ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Гусевский городской округ» III возрастной ступени

Школа № 3

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Городской стадион



с 8 по 17 ноября

— Областная молодежная акция «Марафон добрых дел»



9 ноября в 10.00

— Тестирование ВФСК ГТО среди населения

Городской стадион



9 ноября в 18.00

— Спектакль «Мужей много не бывает»

Городской дом культуры



11 ноября в 15.00

— Сдача норм ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Гусевский городской округ» III возрастной ступени

Школа № 3

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Городской стадион



11 ноября в 19.00

— Открытое первенство по волейболу среди мужских команд

Спортивный зал Гусевского политехнического техникума



с 11 по 22 ноября по заявкам школ

— Мультимедийный урок к Международному дню толерантности «От книги — к дружбе и согласию»

Центральная детская библиотека



14 ноября в 11.00

— Начало учебного года для слушателей «Университета третьего возраста» по курсу «История России в лицах. Династия Романовых»

Гусевский историко-краеведческий музей



16 ноября в 15.00

— Акция «Я дарю своё тепло тебе…» (День толерантности).

ул. З.Космодемьянской, д. 27



17 ноября в 19.00

— Спектакль — бродилка «Понаехали…». Режиссер Алла Татарикова-Карпенко член Союза театральных деятелей России

Гусевский историко-краеведческий музей



20 ноября в 17.00

— Праздник «Посвящение в музыканты».

Гусевская детская школа искусств



22 ноября в 16.00

— Торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери

Городской дом культуры



22 ноября в 14.00

— Краеведческая конференция «Ивановские чтения»

Гусевский историко-краеведческий музей



23 ноября в 13.00

— Праздник «Посвящение в хореографы»

Гусевская детская школа искусств



25 ноября в 17.00

— Конкурс чтецов, посвящённый Дню матери

Гусевская детская школа искусств



26 ноября в 14.00

— Личный прием граждан главой администрации МО «Гусевский городской округ»

Конференц-зал в городской администрации



26 ноября в 18.00

— Открытие выставки Заслуженного художника России Людмилы Елфимовой «Память воды» (большой зал) и «Отражение», витражная роспись по зеркалу (малый зал)

Гусевский историко-краеведческий музей



26 ноября в 18.30

— Муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»

Городской дом культуры



27 ноября

— Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди инвалидов, граждан пенсионного возраста, представителей первичных организаций ветеранов

Социально-реабилитационное отделение МБУ «КЦСОН»



29 ноября

— Юбилейное мепрприятие, посвященное 45-летию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 ЦРР»

Детский сад № 11



29 ноября в 15.00

— Первенство МАУ «Спортивная школа г. Гусева» по плаванию 2000-г.р. и моложе

Физкультурно-оздоровительный комплекс



29 ноября

— VI Муниципальный конкурс-выставка по легоконструированию для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

ул. Артиллерийская, д. 2