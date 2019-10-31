Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2019 года

Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в ноябре 2019 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
1 ноября в 11:00
— Большой этнографический диктант
Средняя общеобразовательная школа № 5
1 ноября в 15.00
— Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу среди обучающихся образовательных организаций, посвященное памяти Заслуженного тренера РСФСР А. А. Сорокина и сто первой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза С. И. Гусева.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
1 ноября в 17.00
— Подведение итогов, проведение профессионального праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» в МО «Гусевский городской округ»
Городской дом культуры
1 ноября в 20.00
— Ночь искусств-2019
Гусевский историко-краеведческий музей
1 ноября в течение дня
— День информации «Единством Россия сильна»
Центральная библиотека
2 ноября в 11.00
— Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу среди обучающихся образовательных организаций, посвященное памяти Заслуженного тренера РСФСР А. А. Сорокина и сто первой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза С. И. Гусева.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
2 ноября в 19.00
— Музыкальный вечер «Души прекрасные порывы» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»
Гусевская детская школа искусств
2 ноября
— Открытое первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по волейболу, посвященное Дню народного единства, среди команд 2006-2004, 2003-2001 гг. р.
Спортивные залы школы № 5 и ГБУ КО ПОО «КАиП»
3 ноября
— Открытое первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по волейболу, посвященное Дню народного единства, среди команд 2006-2004, 2003-2001 гг. р.
Спортивные залы школы № 5 и ГБУ КО ПОО «КАиП»
3 ноября в 13.00 и в 15.00
— Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) ФК «Гусев» г. Гусев — ФК «Лукойл-Светлый» г. Светлый
Городской стадион
3 ноября
— Открытое первенство по вольной борьбе, посвященное Дню народного единства «Пока мы едины — мы непобедимы»
Физкультурно-оздоровительный комплекс
4 ноября в 12.00
— Молодежно-патриотическая акция «Сила в единстве»
Городской дом культуры
4 ноября
— Открытый турнир по спортивной борьбе
— Открытый турнир Первенство по вольной борьбе
Средняя общеобразовательная школа № 3
4 ноября в 12.00
— Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства
Городской дом культуры
5 ноября в 17.00
— Торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации в конференц-зале администрации
Конференц-зал администрации
5 ноября в 19.00
— Открытое первенство по волейболу среди мужских команд
Спортивный зал Гусевского политехнического техникума
с 5 по 29 ноября
— Первый этап выборов в Молодежную администрацию
6 ноября в 17.00
— Совместная концертная программа учащихся ДШИ и духового оркестра Гусевского гарнизона, посвящённая празднованию Дня народного единства в РФ
Детская школа искусств
7 ноября в 15.00
— Сдача норм ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Гусевский городской округ» III возрастной ступени
Школа № 3
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Городской стадион
7 ноября в 19.00
— Открытое первенство по волейболу среди мужских команд
Спортивный зал Гусевского политехнического техникума
8 ноября в 15.00
— Сдача норм ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Гусевский городской округ» III возрастной ступени
Школа № 3
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Городской стадион
с 8 по 17 ноября
— Областная молодежная акция «Марафон добрых дел»
9 ноября в 10.00
— Тестирование ВФСК ГТО среди населения
Городской стадион
9 ноября в 18.00
— Спектакль «Мужей много не бывает»
Городской дом культуры
11 ноября в 15.00
— Сдача норм ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Гусевский городской округ» III возрастной ступени
Школа № 3
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Городской стадион
11 ноября в 19.00
— Открытое первенство по волейболу среди мужских команд
Спортивный зал Гусевского политехнического техникума
с 11 по 22 ноября по заявкам школ
— Мультимедийный урок к Международному дню толерантности «От книги — к дружбе и согласию»
Центральная детская библиотека
14 ноября в 11.00
— Начало учебного года для слушателей «Университета третьего возраста» по курсу «История России в лицах. Династия Романовых»
Гусевский историко-краеведческий музей
16 ноября в 15.00
— Акция «Я дарю своё тепло тебе…» (День толерантности).
ул. З.Космодемьянской, д. 27
17 ноября в 19.00
— Спектакль — бродилка «Понаехали…». Режиссер Алла Татарикова-Карпенко член Союза театральных деятелей России
Гусевский историко-краеведческий музей
20 ноября в 17.00
— Праздник «Посвящение в музыканты».
Гусевская детская школа искусств
22 ноября в 16.00
— Торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери
Городской дом культуры
22 ноября в 14.00
— Краеведческая конференция «Ивановские чтения»
Гусевский историко-краеведческий музей
23 ноября в 13.00
— Праздник «Посвящение в хореографы»
Гусевская детская школа искусств
25 ноября в 17.00
— Конкурс чтецов, посвящённый Дню матери
Гусевская детская школа искусств
26 ноября в 14.00
— Личный прием граждан главой администрации МО «Гусевский городской округ»
Конференц-зал в городской администрации
26 ноября в 18.00
— Открытие выставки Заслуженного художника России Людмилы Елфимовой «Память воды» (большой зал) и «Отражение», витражная роспись по зеркалу (малый зал)
Гусевский историко-краеведческий музей
26 ноября в 18.30
— Муниципальный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
Городской дом культуры
27 ноября
— Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди инвалидов, граждан пенсионного возраста, представителей первичных организаций ветеранов
Социально-реабилитационное отделение МБУ «КЦСОН»
29 ноября
— Юбилейное мепрприятие, посвященное 45-летию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 ЦРР»
Детский сад № 11
29 ноября в 15.00
— Первенство МАУ «Спортивная школа г. Гусева» по плаванию 2000-г.р. и моложе
Физкультурно-оздоровительный комплекс
29 ноября
— VI Муниципальный конкурс-выставка по легоконструированию для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
ул. Артиллерийская, д. 2
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2019 года
31 октября 2019, 21:58