Не упустите свой шанс: 10 дней, чтобы принять участие в конкурсе по математике «Я решаю!»

До конца первого этапа международного конкурса GS Group по математике для старших школьников из нестоличных городов осталось 10 дней.
В этом году организатор конкурса — холдинг GS Group рассчитывает побить прошлогодний рекорд по числу и географии участников.
Конкурс стартовал 2 сентября. За эти 9 недель задания первого тура уже выполнили ребята из России, Франции, Кипра, Латвии, Турции, Эстонии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Украины, Республики Беларусь. Сейчас лидерами по количеству участников являются Тюменская, Ростовская, Мурманская, Калининградская, Ульяновская, Волгоградская области, Пермский край, Республика Татарстан и Республика Башкортостан, а также Киргизия.
Впервые в рамках конкурса «Я решаю!» учрежден приз для учителей талантливых старшеклассников. Преподавателя математики, чей воспитанник наберет наибольшее количество баллов, справившись с конкурсными заданиями финала, ждет подарок.
Конкурс «Я решаю» проходит в три этапа: два онлайн-тура и очный финал, который состоится 25–26 января 2020 года на территории инновационного кластера «Технополис GS» (город Гусев Калининградской области). Участники регистрируются на официальном сайте конкурса и выполняют задания. По итогам первого тура, борьбу продолжат 1 000 школьников, набравших наибольшее количество баллов за выполненные задания.
В финале за именную стипендию и другие призы продолжат соревноваться 40 участников с лучшими результатами. Их проезд, проживание, питание финалистов и сопровождающих лиц, оплачивает организатор.
Десять победителей получат ценные призы: ученики 9-10 классов — электронную технику и возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге; одиннадцатиклассники — именные стипендии, которые будут выплачиваться в течение года при условии поступления в вуз на технические специальности, в том числе «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и др.
Никита Зайцев, победитель V конкурса «Я решаю!», ныне студент Московского физико-технического института и стипендиат GS Group поделился впечатлениями: «Сомнений участвовать в конкурсе быть не должно. Задания онлайн-туров являются отличной тренировкой и к другим олимпиадам. Причем занимают они совсем немного времени: сложно, но все решаемо. Да и конкурс в целом очень интересный и познавательный».
«Я решаю!» — международный конкурс GS Group по математике для старшеклассников из нестоличных городов, одна из ключевых инициатив масштабной образовательной программы холдинга. Мероприятие проводится при поддержке РГПУ им. А. И. Герцена, СПбПУ, Президентского физико-математического лицея № 239, МИЭП (Санкт-Петербург), Института программных систем РАН и других вузов, образовательных и культурных учреждений. Конкурс проводится с 2013 года. За это время участниками «Я решаю!» стали свыше 23 000 старшеклассников из 93 регионов России и 17 стран Евразии. 22 победителя конкурса поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии GS Group. В 2018 году в конкурсе приняли участие свыше 5 000 старшеклассников из 80 регионов России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.
Не упустите свой шанс: 10 дней, чтобы принять участие в конкурсе по математике «Я решаю!»
1 ноября 2019, 13:24