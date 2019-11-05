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В ноябре 2019 года роспотребнадзор проводит ряд тематических «горячих» линий

5 ноября 2019, 10:59
В ноябре 2019 года роспотребнадзор проводит ряд тематических «горячих» линий
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области, его территориальные отделы, с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» с целью информирования продолжают тематическое консультирование граждан по телефонам «горячих» линий по вопросам:

  • качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности (нормативные требования к плодоовощной продукции, рекомендации по выбору продуктов питания, срои годности) — с 23 октября 2019 по 06 ноября 2019 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и телефонам в г. Калининграде: (4012) 61-69-10, 46-03-43, 53-84-36, 67-46-07;

  • защиты прав потребителей, в рамках Всероссийской недели сбережений и Всемирного дня качества — с 05 ноября 2019 по 15 ноября 2019 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и по телефонам в г. Калининграде: 8 (4012) 53-84-36, 61-69-13;

  • по услугам такси и каршеринга — с 11 ноября 2019 по 25 ноября 2019 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и по телефонам в г. Калининграде: 8 (4012) 53-84-36, 61-69-13;

  • профилактики ВИЧ-инфекции в рамках Всероссийского дня борьбы со СПИД — с 29 ноября 2019 по 06 декабря 2019 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и по телефонам в г. Калининграде: 8 (4012) 53-84-36, 53-63-85;

  • возможных коррупционных правонарушений со стороны государственных гражданских служащих Управления Роспотребнадзора по Калининградской области — с 01 ноября 2019 по 29 ноября 2019 по телефону в г. Калининграде 8 (4012) 61-69-19;

  • незаконной реализации в розничной торговой сети спиртосодержащей непищевой продукции — с 01 ноября 2019 по 29 ноября 2019 по телефону в г. Калининграде 8 (4012) 53-69-42.

В городах области по вышеуказанным вопросам в те же сроки:

  • в Немане 8 (40162) 2-35-58;
  • в Зеленоградске 8 (40150) 3-29-59;
  • в Гусеве 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;
  • в Черняховске 8 (40141) 3-21-24, 3-46-55;
  • в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03;
  • в Советске 8 (40161) 3-56-43;
  • в Гурьевске 74-14-84.

Управление напоминает, что с целью оказания бесплатной устной консультативной помощи гражданам по вопросам защиты прав потребителей, санитарного и эпидемиологического надзора работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефонному номеру 8-800-555-49-43.

Операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора осуществляют круглосуточный приём звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Калининградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» проводятся в соответствии с режимом работы: в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

Звонки с мобильного или городского телефона, зарегистрированного в Российской Федерации и находящегося на территории страны, являются бесплатными. Звонки, поступающие с номеров, зарегистрированных в других государствах, оплачиваются в соответствии с тарифами на международные вызовы.

Консультации в пределах компетенции Службы оказываются в устной форме, письменные ответы не предоставляются.
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