20 ноября в городской администрации пройдёт день оказания бесплатной юридической помощи 5 ноября 2019, 18:26

20 ноября 2019 года в Российской федерации будет проходить Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.



Сотрудниками правового управления администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» будет осуществляться прием граждан в период времени с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед в общественной приемной Губернатора Калининградской области в по адресу: Калининградская область, город Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб. 309.