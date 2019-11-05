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20 ноября в городской администрации пройдёт день оказания бесплатной юридической помощи

5 ноября 2019, 18:26
20 ноября в городской администрации пройдёт день оказания бесплатной юридической помощи
20 ноября 2019 года в Российской федерации будет проходить Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Сотрудниками правового управления администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» будет осуществляться прием граждан в период времени с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед в общественной приемной Губернатора Калининградской области в по адресу: Калининградская область, город Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб. 309.
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