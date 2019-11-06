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Информационный сайт города Гусева

8 ноября заместитель прокурора Калининградской области проведёт в Гусеве приём граждан

6 ноября 2019, 18:08
8 ноября заместитель прокурора Калининградской области проведёт в Гусеве приём граждан
8 ноября 2019 года в Гусевской городской прокуратуре, расположенной по адресу: ул. Тимирязева, д. 2, будет осуществлен личный прием заместителем прокурора Калининградской области Грицаенко Александром Александровичем по вопросам нарушения прав граждан в сфере уголовно-процессуального законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Приём будет осуществляться без предварительной записи с 11:00 до 13:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.
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