8 ноября заместитель прокурора Калининградской области проведёт в Гусеве приём граждан 6 ноября 2019, 18:08

8 ноября 2019 года в Гусевской городской прокуратуре, расположенной по адресу: ул. Тимирязева, д. 2, будет осуществлен личный прием заместителем прокурора Калининградской области Грицаенко Александром Александровичем по вопросам нарушения прав граждан в сфере уголовно-процессуального законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности.



Приём будет осуществляться без предварительной записи с 11:00 до 13:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.