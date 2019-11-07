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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация проводит конкурс на лучший туристический маршрут

7 ноября 2019, 09:30
Городская администрация проводит конкурс на лучший туристический маршрут
Городская администрация объявляет конкурс на лучший туристический маршрут по Гусевкому городскому округу.

  • Разработай (самостоятельно или с друзьями) интересный туристский маршрут в своей местности с включением туристических достопримечательностей.
  • Опиши связанные с ним интересные легенды и исторические факты.
  • Расскажи не только об известных объектах своего города с неожиданной стороны, но и о других, о которых непременно стоит узнать современным туристам.

Конкурсы и проекты будут приниматься с 8 ноября по 6 декабря 2019 года по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб. 303 или на эл. почту kolesnikova@admgusev.ru.

По итогам конкурса в каждой номинации будут определены призовые места. Победителей наградят памятными призами и подарками.

Возможно, именно ваш авторский проект будет включен в реестр маршрутов по Гусевскому округу и размещен в буклете, разработанном по итогам конкурса.

Телефон для справок: 8 (40143) 3-61-03 — ведущий специалист Управления по культуре, спорту и делам молодежи Колесникова Татьяна Викторовна.
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# 1ПашиДурак
Администрация - хитропопая больно!  Разработай тур маршрут, получи грамотку.. И будь доволен! А администрация на чужомХ в рай будет ездить... Бабки заколачивать на туристах..... Ухари  laughing 
Сегодня, 10:40   ЦитироватьОтветить
10
г
# 2гостья
Очень хорошая и интересная идея! А если завидно, то это точно ваша проблема!
Сегодня, 12:10   ЦитироватьОтветить
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