Городская администрация проводит конкурс на лучший туристический маршрут

- Разработай (самостоятельно или с друзьями) интересный туристский маршрут в своей местности с включением туристических достопримечательностей.
- Опиши связанные с ним интересные легенды и исторические факты.
- Расскажи не только об известных объектах своего города с неожиданной стороны, но и о других, о которых непременно стоит узнать современным туристам.
Конкурсы и проекты будут приниматься с 8 ноября по 6 декабря 2019 года по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8, каб. 303 или на эл. почту kolesnikova@admgusev.ru.
По итогам конкурса в каждой номинации будут определены призовые места. Победителей наградят памятными призами и подарками.
Возможно, именно ваш авторский проект будет включен в реестр маршрутов по Гусевскому округу и размещен в буклете, разработанном по итогам конкурса.
Телефон для справок: 8 (40143) 3-61-03 — ведущий специалист Управления по культуре, спорту и делам молодежи Колесникова Татьяна Викторовна.