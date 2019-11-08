9 декабря стартует открытое первенство Гусевского округа по мини-футболу «Ночная лига» 8 ноября 2019, 13:14

9 декабря стартует II Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига». Игры будут проходить по понедельникам и средам с 19:00 на спортивной площадке школы № 5.



В первенстве могут принять участие как футбольные команды Гусевского городского округа, так и других округов Калининградской области.



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача. Возраст участников — 2003 года рождения и старше. Состав команды — до 15 человек.



Заявки на участие в турнире подаются предварительно, до 9 декабря 2019 года, по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, 11а (Городской стадион), или по телефону: 8 (401-43) 3-53-93.