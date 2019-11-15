22 ноября в Городском ДК пройдёт концерт, приуроченный к празднованию Дня матери

22 ноября в Городском доме культуры пройдёт концерт, приуроченный к празднованию Дня матери. Начало в 16:00. Вход свободный.

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