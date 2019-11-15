22 ноября в Городском ДК пройдёт концерт, приуроченный к празднованию Дня матери 15 ноября 2019, 14:20 22 ноября в Городском доме культуры пройдёт концерт, приуроченный к празднованию Дня матери.Начало в 16:00.Вход свободный. Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябреМероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2019 года Оставить комментарий Напишите пропущенное слово «Кто рано встаёт, тому ... подаёт» Отправить комментарий