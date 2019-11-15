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Информационный сайт города Гусева

22 ноября в Городском ДК пройдёт концерт, приуроченный к празднованию Дня матери

15 ноября 2019, 14:20
22 ноября в Городском доме культуры пройдёт концерт, приуроченный к празднованию Дня матери.

Начало в 16:00.

Вход свободный.
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