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Информационный сайт города Гусева

24 ноября в городском музее состоится показ спектакля «Понаехали…»

19 ноября 2019, 12:05
24 ноября в городском музее состоится показ спектакля «Понаехали…»
Дорогие друзья!

В Гусевском музее 24 ноября запланирован очередной показ спектакля «Понаехали…».

Начало в 19:00 часов.
Стоимость билета 500 руб. Количество зрителей ограничено.

«Понаехали…» — профессиональный спектакль с непрофессиональными актерами на актуальную для нашего региона тему постоянного переселения народов, поиска лучшей жизни и счастья, как для себя, так и для любимых близких. Уникальность его в том, что действия происходят в экспозиционных залах краеведческого музея, где декорациями служат не только помещения, но и атмосфера.

Режиссер Алла Татарикова-Карпенко.

Билеты приобретать в музее, только наличный расчет. Справки по тел.8 (401-43) 3-19-17.
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