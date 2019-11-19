24 ноября в городском музее состоится показ спектакля «Понаехали…» 19 ноября 2019, 12:05

Дорогие друзья!



В Гусевском музее 24 ноября запланирован очередной показ спектакля «Понаехали…».



Начало в 19:00 часов.

Стоимость билета 500 руб. Количество зрителей ограничено.



«Понаехали…» — профессиональный спектакль с непрофессиональными актерами на актуальную для нашего региона тему постоянного переселения народов, поиска лучшей жизни и счастья, как для себя, так и для любимых близких. Уникальность его в том, что действия происходят в экспозиционных залах краеведческого музея, где декорациями служат не только помещения, но и атмосфера.



Режиссер Алла Татарикова-Карпенко.



Билеты приобретать в музее, только наличный расчет. Справки по тел.8 (401-43) 3-19-17.