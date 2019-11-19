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Информационный сайт города Гусева

Гусевский музей приглашает стать слушателем научно-практической конференции «Ивановские чтения»

19 ноября 2019, 19:21
Гусевский музей приглашает стать слушателем научно-практической конференции «Ивановские чтения»
Гусевский музей приглашает стать слушателем научно-практической конференции «Ивановские чтения-2019», которая состоится 22 ноября 2019 года. Начало в 14.00 часов.

На конференции выступят ученые Калининградской области, краеведы по теме истории Гусевской земли.

Мероприятие состоится в Большом выставочном зале музея по адресу ул. Московская 36 а. Телефон для справок 8 (401-43) 3-19-17.
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