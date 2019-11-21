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Информационный сайт города Гусева

Городской музей проводит конкурс детского рисунка «Зимний праздник»

21 ноября 2019, 15:47
Гусевский музей объявляет конкурс детского рисунка «Зимний праздник», который приурочен к зимним праздникам — Новому году, Рождеству, Крещению.

В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей смешанного Детского дома.

Возрастные категории участников конкурса:
  • учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений;
  • учащиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений;
  • учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений.

Требования к работе: формат рисунка А3, техника — свободная. Приветствуются оригинальность идеи, яркость, полет фантазии!

Работы принимаются в Гусевском музее до 13 декабря 2019 г. с 11.00 до 17.00 часов. Конкурс проводится по номинациям: «Зимний пейзаж», «Зимний праздник», «Зимняя сказка», «Зрительские симпатии».

Работы участников конкурса будут представлены на выставке «Зимний праздник» с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

Наш адрес: г. Гусев, ул. Московская, д. 36 а. Телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.

Скачать положение о конкурсе [1,77 Mb] (cкачали 5 раз)
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