Городской музей проводит конкурс детского рисунка «Зимний праздник»

В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей смешанного Детского дома.
Возрастные категории участников конкурса:
- учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений;
- учащиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений;
- учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений.
Требования к работе: формат рисунка А3, техника — свободная. Приветствуются оригинальность идеи, яркость, полет фантазии!
Работы принимаются в Гусевском музее до 13 декабря 2019 г. с 11.00 до 17.00 часов. Конкурс проводится по номинациям: «Зимний пейзаж», «Зимний праздник», «Зимняя сказка», «Зрительские симпатии».
Работы участников конкурса будут представлены на выставке «Зимний праздник» с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.
Наш адрес: г. Гусев, ул. Московская, д. 36 а. Телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.