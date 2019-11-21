Городской музей проводит конкурс детского рисунка «Зимний праздник»

учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений;



учащиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений;



учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений.



Гусевский музей объявляет конкурс детского рисунка «Зимний праздник», который приурочен к зимним праздникам — Новому году, Рождеству, Крещению.В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей смешанного Детского дома.Возрастные категории участников конкурса:Требования к работе: формат рисунка А3, техника — свободная. Приветствуются оригинальность идеи, яркость, полет фантазии!Работы принимаются в Гусевском музее до 13 декабря 2019 г. с 11.00 до 17.00 часов. Конкурс проводится по номинациям: «Зимний пейзаж», «Зимний праздник», «Зимняя сказка», «Зрительские симпатии».Работы участников конкурса будут представлены на выставке «Зимний праздник» с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.Наш адрес: г. Гусев, ул. Московская, д. 36 а. Телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.