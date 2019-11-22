26 ноября Гусевский музей приглашает на открытие выставок Людмилы Елфимовой 22 ноября 2019, 10:40

26 ноября в 18:00 часов состоится торжественное открытие двух выставок заслуженного художника России Людмилы Елфимовой «Память воды» и «Отражение».



В Большом выставочном зале разместится выставка графики Людмилы Елфимовой. Работы, представленные в проекте «Память воды», отличает поразительная игра штриха и цветовая гамма, создаваемые цветными карандашами. Штрих имитирует технику вышивки, а пастельная тональность цветных карандашей создает своеобразный фантастический колорит, идеально отражающий концепцию проекта «Память воды».



Работы Людмилы Елфимовой обладают неповторимым женским обаянием. «Отражение» — это выставка витражной росписи на зеркале. Работы отличает поразительная игра света и цвета. «Я люблю неожиданный материал. Когда смотришь в зеркало, видишь другой сакральный мир. Это попытка приподнять завесу тайны, окунуться в нее. Процесс преодоления зеркальной глади, так же как и глади чистого листа, очень притягателен — ты будто одолеваешь стену — это потрясающее чувство. К тому же, выставка — это отражение и меня самой. Меня очень увлекают женские мотивы. От них невозможно скрыться, чем больше женской энергии таится в человеке, тем ярче она воплощается в творчестве» — поясняет художница.



Работы, представленные на выставках «Память воды» и «Отражение» основаны на символизме фольклора и отправляют своего зрителя в далекое прошлое. Приглашаем всех желающих на знакомство с творчеством заслуженного художника России Людмилы Елфимовой.

Вход свободный.



Справки по телефону 8(401 43) 3 19 17.



Гусевский музей расположен по адресу: ул. Московская 36 а.