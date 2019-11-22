С 25 ноября по 1 декабря «Единая Россия» будет проводить приём граждан

Место проведения Должностные лица, которые будут проводить приемы Дата и время приемов Местная общественная приемная (г. Гусев, ул. Саперная, 4) БОГДАНОВ Александр Сергеевич 26 ноября

с 14 до 16 час ЗАЦЕПИН Михаил Иванович 25 ноября

с 10 до 12 час АЛЕКСАНДРИНА Татьяна Алексеевна 25 ноября

с 14 до 16 час ГАЦУК Вячеслав Васильевич 26 ноября

с 15 до 17 час. ИОНОВА Виктория Валентиновна 28 ноября

с 10 до 12 час. РАСПОПОВ Дмитрий Владимирович 27 ноября

с 14 до 15 час. КИТАЕВ Александр Александрович 30 ноября

с 10 до 12 час. Дополнительная площадка

(редакция газеты «За доблестный труд») КАЮКОВ Сергей Георгиевич 28 ноября

с 14 до 16 час. Дополнительная площадка

(Окружной Совет депутатов) ГНЕЗДИЛОВ Андрей Петрович 25 ноября

с 10 до 12 час АЛЕХИН Сергей Андреевич 25 ноября

с 14 до 17 часов ЛОГВИНОВИЧ Владимир Георгиевич 25 ноября

с 11 до 13 час. Дополнительная площадка

(ГАПК, ул. Советская, 8) ЗАЙЦЕВА Вера Викторовна 28 ноября

с 14 до 16 час. Дополнительная площадка (МБУ «Чистота») ДУМОВ Михаил Николаевич 28 ноября

с 14 до 16 час. Дополнительная площадка

(Детская школа искусств) КОРЧЕМНАЯ Елена Владимировна 25 ноября

с 09 до 11 час Дополнительная площадка (ОАО «Гусев Молоко») ГРУБИНОВ Станислав Владимирович 26 ноября

с 14 до 16 час. Дополнительная площадка (МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции») БЕСШАПОЧНИКОВА Лариса Николаевна 28 ноября

с 15 до 17 час. Дополнительная площадка (ГБУЗ «Гусевская ЦРБ») ТАРАСОВ Александр Николаевич 28 ноября

с 10 до 12 час.

С 25 ноября по 1 декабря 2019 года в Общественной приемной Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» будет проходить прием граждан, приуроченный к восемнадцатилетию со дня создания Всероссийской политической Партии «Единая Россия».Запись на прием осуществляется по телефону: 8-929-168-45-55.