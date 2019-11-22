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Информационный сайт города Гусева

С 25 ноября по 1 декабря «Единая Россия» будет проводить приём граждан

22 ноября 2019, 15:44
С 25 ноября по 1 декабря 2019 года в Общественной приемной Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» будет проходить прием граждан, приуроченный к восемнадцатилетию со дня создания Всероссийской политической Партии «Единая Россия».

Запись на прием осуществляется по телефону: 8-929-168-45-55.

Место проведенияДолжностные лица, которые будут проводить приемыДата и время приемов
Местная общественная приемная (г. Гусев, ул. Саперная, 4)БОГДАНОВ Александр Сергеевич26 ноября
с 14 до 16 час
ЗАЦЕПИН Михаил Иванович25 ноября
с 10 до 12 час
АЛЕКСАНДРИНА Татьяна Алексеевна25 ноября
с 14 до 16 час
ГАЦУК Вячеслав Васильевич26 ноября
с 15 до 17 час.
ИОНОВА Виктория Валентиновна28 ноября
с 10 до 12 час.
РАСПОПОВ Дмитрий Владимирович27 ноября
с 14 до 15 час.
КИТАЕВ Александр Александрович30 ноября
с 10 до 12 час.
Дополнительная площадка
(редакция газеты «За доблестный труд»)		КАЮКОВ Сергей Георгиевич28 ноября
с 14 до 16 час.
Дополнительная площадка
(Окружной Совет депутатов)		ГНЕЗДИЛОВ Андрей Петрович25 ноября
с 10 до 12 час
АЛЕХИН Сергей Андреевич25 ноября
с 14 до 17 часов
ЛОГВИНОВИЧ Владимир Георгиевич25 ноября
с 11 до 13 час.
Дополнительная площадка
(ГАПК, ул. Советская, 8)		ЗАЙЦЕВА Вера Викторовна28 ноября
с 14 до 16 час.
Дополнительная площадка (МБУ «Чистота»)ДУМОВ Михаил Николаевич28 ноября
с 14 до 16 час.
Дополнительная площадка
(Детская школа искусств)		КОРЧЕМНАЯ Елена Владимировна25 ноября
с 09 до 11 час
Дополнительная площадка (ОАО «Гусев Молоко»)ГРУБИНОВ Станислав Владимирович26 ноября
с 14 до 16 час.
Дополнительная площадка (МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»)БЕСШАПОЧНИКОВА Лариса Николаевна28 ноября
с 15 до 17 час.
Дополнительная площадка (ГБУЗ «Гусевская ЦРБ»)ТАРАСОВ Александр Николаевич28 ноября
с 10 до 12 час.
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1
# 1123
Едросня, к вам с подарками приходить, али как... 
Почитал список, один спец лучше другого, как они там собрались помогать, я даже не представляю... 
Сегодня, 17:20   ЦитироватьОтветить
60
Д
# 2Дедушка
А Александрина и ионова не желают на Дополнительной площадке (ОАО "Гусевский Хлебозавод") принимать?
Сегодня, 19:33   ЦитироватьОтветить
10
5
# 3555
Эта "единая" уже ДОСТАЛА.
Сегодня, 19:49   ЦитироватьОтветить
00
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