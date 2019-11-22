С 25 ноября по 1 декабря «Единая Россия» будет проводить приём граждан

Запись на прием осуществляется по телефону: 8-929-168-45-55.
|Место проведения
|Должностные лица, которые будут проводить приемы
|Дата и время приемов
|Местная общественная приемная (г. Гусев, ул. Саперная, 4)
|БОГДАНОВ Александр Сергеевич
|26 ноября
с 14 до 16 час
|ЗАЦЕПИН Михаил Иванович
|25 ноября
с 10 до 12 час
|АЛЕКСАНДРИНА Татьяна Алексеевна
|25 ноября
с 14 до 16 час
|ГАЦУК Вячеслав Васильевич
|26 ноября
с 15 до 17 час.
|ИОНОВА Виктория Валентиновна
|28 ноября
с 10 до 12 час.
|РАСПОПОВ Дмитрий Владимирович
|27 ноября
с 14 до 15 час.
|КИТАЕВ Александр Александрович
|30 ноября
с 10 до 12 час.
|Дополнительная площадка
(редакция газеты «За доблестный труд»)
|КАЮКОВ Сергей Георгиевич
|28 ноября
с 14 до 16 час.
|Дополнительная площадка
(Окружной Совет депутатов)
|ГНЕЗДИЛОВ Андрей Петрович
|25 ноября
с 10 до 12 час
|АЛЕХИН Сергей Андреевич
|25 ноября
с 14 до 17 часов
|ЛОГВИНОВИЧ Владимир Георгиевич
|25 ноября
с 11 до 13 час.
|Дополнительная площадка
(ГАПК, ул. Советская, 8)
|ЗАЙЦЕВА Вера Викторовна
|28 ноября
с 14 до 16 час.
|Дополнительная площадка (МБУ «Чистота»)
|ДУМОВ Михаил Николаевич
|28 ноября
с 14 до 16 час.
|Дополнительная площадка
(Детская школа искусств)
|КОРЧЕМНАЯ Елена Владимировна
|25 ноября
с 09 до 11 час
|Дополнительная площадка (ОАО «Гусев Молоко»)
|ГРУБИНОВ Станислав Владимирович
|26 ноября
с 14 до 16 час.
|Дополнительная площадка (МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»)
|БЕСШАПОЧНИКОВА Лариса Николаевна
|28 ноября
с 15 до 17 час.
|Дополнительная площадка (ГБУЗ «Гусевская ЦРБ»)
|ТАРАСОВ Александр Николаевич
|28 ноября
с 10 до 12 час.