Дорогие друзья!
Близится самый прекрасный и долгожданный праздник — Новый год! Городской дом культуры приглашает юных зрителей на сказочное представление «Новогодний бал Золушки».
Вас ждут сказочные персонажи, чудеса, волшебство, отличное настроение и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка.
28 декабря 2019 года — 13:00
29 декабря 2019 года — 13:00
3 января 2020 года — 13:00
Цена билета 300 рублей.
Справки по телефону: +7 (401-43) 3-38-44
Городской дом культуры приглашает на сказочное представление «Новогодний бал Золушки»
26 ноября 2019, 11:30