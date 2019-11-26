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Информационный сайт города Гусева

Городской дом культуры приглашает на сказочное представление «Новогодний бал Золушки»

26 ноября 2019, 11:30
Дорогие друзья!

Близится самый прекрасный и долгожданный праздник — Новый год! Городской дом культуры приглашает юных зрителей на сказочное представление «Новогодний бал Золушки».

Вас ждут сказочные персонажи, чудеса, волшебство, отличное настроение и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка.

28 декабря 2019 года — 13:00
29 декабря 2019 года — 13:00
3 января 2020 года — 13:00

Цена билета 300 рублей.

Справки по телефону: +7 (401-43) 3-38-44
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# 1мама
Очень жаль что утренник сделали в обеденное время(( Многие детки спят в это время.
Сегодня, 17:24   ЦитироватьОтветить
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