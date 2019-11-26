Городской дом культуры приглашает на сказочное представление «Новогодний бал Золушки» 26 ноября 2019, 11:30

Дорогие друзья!



Близится самый прекрасный и долгожданный праздник — Новый год! Городской дом культуры приглашает юных зрителей на сказочное представление «Новогодний бал Золушки».



Вас ждут сказочные персонажи, чудеса, волшебство, отличное настроение и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка.



28 декабря 2019 года — 13:00

29 декабря 2019 года — 13:00

3 января 2020 года — 13:00



Цена билета 300 рублей.



Справки по телефону: +7 (401-43) 3-38-44