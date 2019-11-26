Гусевский музей приглашает на открытие выставки фотохудожницы из Литвы Ингриды Моцкуте-Поцене 26 ноября 2019, 13:56

29 ноября в 17:00 в цокольном зале музея состоится открытие выставки черно-белой фотографии «О женщине». Автор — фотохудожница из Литвы Ингрида Моцкуте-Поцене.



Эта выставка посвящена женщине. Она — о женщине и придумана женщиной… Женщина бывает тихой, смиренной, иногда — агрессивной, воинственной, но прежде всего — женщиной. Фотографии выставки повествуют о женской многогранности и метаморфозах, различных ее внутренних переживаниях. Появляющиеся в кадрах предметы символически отражают наши духовные настроения, напоминая о пережитом.



Возрастные ограничения 16 +.

Вход свободный.



Добро пожаловать в Гусевский музей! Мы находимся по адресу: ул. Московская 36 а, телефон для справок +7 (401-43) 3-19-17.