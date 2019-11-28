7 декабря в Городском ДК состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца

Праздничная программа, посвященная Дню добровольца:
- «Делись добром!» — концерт в поддержку Благотворительного центра «Верю в чудо». Все собранные средства будут направлены на лечение Златы Баленко (диагноз — врожденная мерозин-зависимая мышечная дистрофия, тяжелый вялый тетрапарез);
- «FRЕЕмаркет» — благотворительная ярмарка для всех жителей города;
- Награждение участников добровольческого движения Гусевского городского округа;
- Торжественное вручение волонтерских книжек новым добровольцам;
- Праздничная дискотека для волонтеров!
Чтобы принять в этом событии участие, нужно подать заявку на сайте «Добровольцы России».
Если ты еще не волонтер, не беда! Вступай в наше сообщество и заполняй анкету!