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Информационный сайт города Гусева

7 декабря в Городском ДК состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца

28 ноября 2019, 12:31
7 декабря в 17:00 в Городском доме культуры состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца. Все волонтеры Гусева соберутся большой семьей и будут творить добрые дела!

Праздничная программа, посвященная Дню добровольца:

  1. «Делись добром!» — концерт в поддержку Благотворительного центра «Верю в чудо». Все собранные средства будут направлены на лечение Златы Баленко (диагноз — врожденная мерозин-зависимая мышечная дистрофия, тяжелый вялый тетрапарез);
  2. «FRЕЕмаркет» — благотворительная ярмарка для всех жителей города;
  3. Награждение участников добровольческого движения Гусевского городского округа;
  4. Торжественное вручение волонтерских книжек новым добровольцам;
  5. Праздничная дискотека для волонтеров!

Чтобы принять в этом событии участие, нужно подать заявку на сайте «Добровольцы России».

Если ты еще не волонтер, не беда! Вступай в наше сообщество и заполняй анкету!
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