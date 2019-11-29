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Информационный сайт города Гусева

7 декабря в Городском ДК пройдёт благотворительный концерт «Делись добром!»

29 ноября 2019, 11:30
7 декабря в Городском доме культуры в рамках Дня добровольца пройдет концерт «Делись добром!» в поддержку Благотворительного центра «Верю в чудо». Все собранные средства будут направлены на лечение Златы Баленко.

Начало концерта в 17:00.

Злата — чудесная девочка. Нам кажется, она создана для того, чтобы влюблять в себя каждого, кто с ней знакомится. Она открытая и добрая, рассудительная и старательная, очень любит лепить из пластилина маленькие фигурки и делать из них целые города: Злата знает, что такие занятия очень полезны для развития мелкой моторики. О том, что это такое, она знает хорошо — этому ее научила болезнь.

Диагноз Златы — врожденная мерозин-зависимая мышечная дистрофия, тяжелый вялый тетрапарез — и его диагностировали Злате еще при рождении, а вот тип мышечной дистрофии определили недавно, после поездки в НИИ Молекулярной генетики (г. Москва).

Давайте откроем наши сердца для ребенка, сделаем доброе дело все вместе!
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