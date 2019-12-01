Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2019 года 1 декабря 2019, 15:29

Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в декабре 2019 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



1 декабря

12:00 — Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Городская площадь



15:45 — Чемпионат Калининградской области по баскетболу среди мужских команд (сезон 2019–2020 гг. г.), «Эдиль» г. Гусев —

«Молодежка»

Физкультурно-оздоровительный комплекс



До 5 декабря — Проведение муниципального конкурса, посвященного международному дню борьбы с

коррупцией «Мир без коррупции»

Администрация МО «ГГО» каб. 303



До 15 декабря 11:00–17:00 — Выставка Ingrida Mockutė-Pocienė «О женщине»

Зал цокольного этажа Гусевского историко-краеведческого музея



3 декабря

13:00 — День неизвестного солдата. Торжественное возложение цветов.

п. Лермонтово, Одиночное воинское захоронение



Время уточняется — Акция, мастер-класс «Символ города», приуроченный Международному дню инвалидов

Комплексный центр социального обслуживания населения



В течение дня — Мультимедийный час милосердия ко Дню инвалидов «Доброта объединяет»

Центральная детская библиотека



5 декабря

10:00 — Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (письменная часть)

Средняя общеобразовательная школа № 3



6 декабря

10:00 — Муниципальный открытый фестиваль творчества воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций «Сказки по правилам дорожного движения».

Детский сад № 6



7 декабря

17:00 — Общегородское мероприятие, посвященное Дню Добровольца: благотворительный концерт, благотворительная ярмарка.

Городской дом культуры, FreeMarket, награждение лучших волонтеров муниципалитета по итогам года, вручение добровольческих книжек

новым волонтерам

Городской дом культуры



Время и место уточняются — Акция, приуроченная Дню Героев Отечества



9 декабря

19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд

Спортивная площадка школы № 5



10 декабря

В течение дня — Подведение итогов конкурса «Лучший туристический маршрут по Гусевскому округу»

Городская администрация



11 декабря

16:00 — Показ фильма в рамках Всероссийской акции «ДЕНЬ ДОБРОЙ ВОЛИ»

Городской дом культуры



Время по согласованию — Лекция «Я и закон» административная и уголовная ответственность несовершеннолетних



12 декабря

12:00–20:00 — Общероссийский день приёма граждан

Конференц-зал администрации



17:00 — Шоу «Пользуясь случаем»

Городской дом культуры



19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд

Спортивная площадка школы № 5



13 декабря

16:00 — Мастер-класс по изготовлению новогодних поделок для инвалидов

Городской дом культуры



19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд

Спортивная площадка школы № 5



14 декабря

18:00 — Дискотека

Городской дом культуры



19:00 — Спектакль-бродилка «Понаехали…». Режиссер Алла Татарикова- Карпенко, член Союза театральных деятелей России

Гусевский историко-краеведческий музей



21:00 — Ночная хоккейная лига Калининградской области 18+ (сезон 2019–2020 гг.), «Айсберг» г. Гусев — «Балтийский флот» г. Калининград

Физкультурно-оздоровительный комплекс



16 декабря

По 20 декабря в течение дня — Поздравление детей из малообеспеченных семей, студенческих семей



19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд

Спортивная площадка школы № 5



17 декабря

По 27 декабря 11:00–16:00 — Новогодний праздник для детей «Лев, колдунья и плотяной шкаф» по мотивам произведения «Хроники Нарнии»

Гусевский историко-краеведческий музей



19:00 — Концерт Ирины Дубцовой «Новое и лучшее»

Городской дом культуры



19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд

Спортивная площадка школы № 5



18 декабря

19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд

Спортивная площадка школы № 5



В течение дня — Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди инвалидов, граждан пенсионного возраста, представителей первичных организаций ветеранов

Комплексный центр социального обслуживания населения



19 декабря

12.30 — Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по дартсу среди инвалидов

Комплексный центр социального обслуживания населения



15:00 — Открытие выставки по итогам детского творческого конкурса «Зимний праздник»

Гусевский историко-краеведческий музей



19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд

Спортивная площадка школы № 5



20 декабря

18:00 — Новогодняя Юбилейная музыкальная аНсамблея «Не запрещай себе мечтать!», посвящённая 60-летию ДШИ.

Детская школа искусств



19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд

Спортивная площадка школы № 5



21 декабря

10:00 — Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти воина интернационалиста С. Колбасова

Физкультурно-оздоровительный комплекс



18:00 — Новогодняя концертно- развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для военнослужащих

Городской дом культуры



23 декабря

09:00, 11:00, 13:00 — Театрализованное представление «Новогодний бал Золушки»

Городской дом культуры



19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд

Спортивная площадка школы № 5



По 31 декабря — Гастрономический туристический маршрут «Гусев Новогодний» на основе карты туриста

Кафе города



24 декабря

17:00 — Новогодний вечер для активистов ветеранского движения

Городской дом культуры



14:00–16:00 — Новогодний мастер-класс «Зимние умельцы»

Центральная детская библиотека



15:00 — Первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по плаванию «Рождественские старты».

Физкультурно-оздоровительный комплекс



19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди мужских команд

Гусевский политехнический техникум



Время уточняется — Новогодняя концертно-развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для совета ветеранов

Городской дом культуры



25 декабря

Время и место уточняются — Новогодний прием главой администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» одаренной и талантливой молодежи



15:00 — Первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по плаванию «Рождественские старты».

Физкультурно-оздоровительный комплекс



15:00 — Рождественские соревнования МАУ «Спортивная школа города Гусева» по тхэквон до

место уточняется



19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд

Спортивная площадка школы № 5



26 декабря

09:00, 11:00 13:00 — Театрализованное представление «Новогодний бал Золушки»

Городской дом культуры



19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди мужских команд

Гусевский политехнический техникум



19:00 — Новогодняя концертно- развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для жителей «ГГО»

Городской дом культуры



27 декабря

19:00 — Новогодняя концертно- развлекательная программа для жителей «ГГО»

Городской дом культуры



19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди мужских команд

Гусевский политехнический техникум



28 декабря

Время уточняется — Новогодний семейный праздник на городской площади

Городская площадь



19:00 — Новогодняя концертно-развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для жителей «ГГО»

Городской дом культуры



29 декабря

Время уточняется — Организация мероприятия в рамках проведения Международного дня инвалидов с Гусевским РО КОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Городской дом культуры



11:00, 13:00 — Театрализованное представление «Новогодний бал Золушки»

Городской дом культуры



Время уточняется — Организация мероприятия в рамках проведения Международного дня инвалидов с Гусевским РО КОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Городской дом культуры



19:00 — Новогодняя концертно-развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для жителей «ГГО»

Городской дом культуры



19:00 — Спектакль-бродилка «Понаехали…». Режиссер Алла Татарикова-Карпенко член Союза театральных деятелей России

Гусевский историко-краеведческий музей



30 декабря

19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд

Спортивная площадка школы № 5



31 декабря

22:00 — Концертно-развлекательная программа «Новогодняя ночь — 2020»

Городской дом культуры



Каждое воскресенье

18:00 — Клуб спортивной мафии «VENDETTA»

Городской дом культуры



Каждый вторник

19:00 — Speaking club «Time to talk in English» (встреча на английском)

Городской дом культуры



Каждый четверг

11:00 — Занятия для «Университета третьего возраста» по курсу «История России в лицах. Династия Романовых.»

Гусевский историко-краеведческий музей