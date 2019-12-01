Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2019 года

Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
1 декабря
12:00 — Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Городская площадь
15:45 — Чемпионат Калининградской области по баскетболу среди мужских команд (сезон 2019–2020 гг. г.), «Эдиль» г. Гусев —
«Молодежка»
Физкультурно-оздоровительный комплекс
До 5 декабря — Проведение муниципального конкурса, посвященного международному дню борьбы с
коррупцией «Мир без коррупции»
Администрация МО «ГГО» каб. 303
До 15 декабря 11:00–17:00 — Выставка Ingrida Mockutė-Pocienė «О женщине»
Зал цокольного этажа Гусевского историко-краеведческого музея
3 декабря
13:00 — День неизвестного солдата. Торжественное возложение цветов.
п. Лермонтово, Одиночное воинское захоронение
Время уточняется — Акция, мастер-класс «Символ города», приуроченный Международному дню инвалидов
Комплексный центр социального обслуживания населения
В течение дня — Мультимедийный час милосердия ко Дню инвалидов «Доброта объединяет»
Центральная детская библиотека
5 декабря
10:00 — Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (письменная часть)
Средняя общеобразовательная школа № 3
6 декабря
10:00 — Муниципальный открытый фестиваль творчества воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций «Сказки по правилам дорожного движения».
Детский сад № 6
7 декабря
17:00 — Общегородское мероприятие, посвященное Дню Добровольца: благотворительный концерт, благотворительная ярмарка.
Городской дом культуры, FreeMarket, награждение лучших волонтеров муниципалитета по итогам года, вручение добровольческих книжек
новым волонтерам
Городской дом культуры
Время и место уточняются — Акция, приуроченная Дню Героев Отечества
9 декабря
19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5
10 декабря
В течение дня — Подведение итогов конкурса «Лучший туристический маршрут по Гусевскому округу»
Городская администрация
11 декабря
16:00 — Показ фильма в рамках Всероссийской акции «ДЕНЬ ДОБРОЙ ВОЛИ»
Городской дом культуры
Время по согласованию — Лекция «Я и закон» административная и уголовная ответственность несовершеннолетних
12 декабря
12:00–20:00 — Общероссийский день приёма граждан
Конференц-зал администрации
17:00 — Шоу «Пользуясь случаем»
Городской дом культуры
19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд
Спортивная площадка школы № 5
13 декабря
16:00 — Мастер-класс по изготовлению новогодних поделок для инвалидов
Городской дом культуры
19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд
Спортивная площадка школы № 5
14 декабря
18:00 — Дискотека
Городской дом культуры
19:00 — Спектакль-бродилка «Понаехали…». Режиссер Алла Татарикова- Карпенко, член Союза театральных деятелей России
Гусевский историко-краеведческий музей
21:00 — Ночная хоккейная лига Калининградской области 18+ (сезон 2019–2020 гг.), «Айсберг» г. Гусев — «Балтийский флот» г. Калининград
Физкультурно-оздоровительный комплекс
16 декабря
По 20 декабря в течение дня — Поздравление детей из малообеспеченных семей, студенческих семей
19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5
17 декабря
По 27 декабря 11:00–16:00 — Новогодний праздник для детей «Лев, колдунья и плотяной шкаф» по мотивам произведения «Хроники Нарнии»
Гусевский историко-краеведческий музей
19:00 — Концерт Ирины Дубцовой «Новое и лучшее»
Городской дом культуры
19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд
Спортивная площадка школы № 5
18 декабря
19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5
В течение дня — Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди инвалидов, граждан пенсионного возраста, представителей первичных организаций ветеранов
Комплексный центр социального обслуживания населения
19 декабря
12.30 — Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по дартсу среди инвалидов
Комплексный центр социального обслуживания населения
15:00 — Открытие выставки по итогам детского творческого конкурса «Зимний праздник»
Гусевский историко-краеведческий музей
19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд
Спортивная площадка школы № 5
20 декабря
18:00 — Новогодняя Юбилейная музыкальная аНсамблея «Не запрещай себе мечтать!», посвящённая 60-летию ДШИ.
Детская школа искусств
19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд
Спортивная площадка школы № 5
21 декабря
10:00 — Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти воина интернационалиста С. Колбасова
Физкультурно-оздоровительный комплекс
18:00 — Новогодняя концертно- развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для военнослужащих
Городской дом культуры
23 декабря
09:00, 11:00, 13:00 — Театрализованное представление «Новогодний бал Золушки»
Городской дом культуры
19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5
По 31 декабря — Гастрономический туристический маршрут «Гусев Новогодний» на основе карты туриста
Кафе города
24 декабря
17:00 — Новогодний вечер для активистов ветеранского движения
Городской дом культуры
14:00–16:00 — Новогодний мастер-класс «Зимние умельцы»
Центральная детская библиотека
15:00 — Первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по плаванию «Рождественские старты».
Физкультурно-оздоровительный комплекс
19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди мужских команд
Гусевский политехнический техникум
Время уточняется — Новогодняя концертно-развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для совета ветеранов
Городской дом культуры
25 декабря
Время и место уточняются — Новогодний прием главой администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» одаренной и талантливой молодежи
15:00 — Первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по плаванию «Рождественские старты».
Физкультурно-оздоровительный комплекс
15:00 — Рождественские соревнования МАУ «Спортивная школа города Гусева» по тхэквон до
место уточняется
19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5
26 декабря
09:00, 11:00 13:00 — Театрализованное представление «Новогодний бал Золушки»
Городской дом культуры
19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди мужских команд
Гусевский политехнический техникум
19:00 — Новогодняя концертно- развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для жителей «ГГО»
Городской дом культуры
27 декабря
19:00 — Новогодняя концертно- развлекательная программа для жителей «ГГО»
Городской дом культуры
19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди мужских команд
Гусевский политехнический техникум
28 декабря
Время уточняется — Новогодний семейный праздник на городской площади
Городская площадь
19:00 — Новогодняя концертно-развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для жителей «ГГО»
Городской дом культуры
29 декабря
Время уточняется — Организация мероприятия в рамках проведения Международного дня инвалидов с Гусевским РО КОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»
Городской дом культуры
11:00, 13:00 — Театрализованное представление «Новогодний бал Золушки»
Городской дом культуры
Время уточняется — Организация мероприятия в рамках проведения Международного дня инвалидов с Гусевским РО КОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»
Городской дом культуры
19:00 — Новогодняя концертно-развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для жителей «ГГО»
Городской дом культуры
19:00 — Спектакль-бродилка «Понаехали…». Режиссер Алла Татарикова-Карпенко член Союза театральных деятелей России
Гусевский историко-краеведческий музей
30 декабря
19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5
31 декабря
22:00 — Концертно-развлекательная программа «Новогодняя ночь — 2020»
Городской дом культуры
Каждое воскресенье
18:00 — Клуб спортивной мафии «VENDETTA»
Городской дом культуры
Каждый вторник
19:00 — Speaking club «Time to talk in English» (встреча на английском)
Городской дом культуры
Каждый четверг
11:00 — Занятия для «Университета третьего возраста» по курсу «История России в лицах. Династия Романовых.»
Гусевский историко-краеведческий музей