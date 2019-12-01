Студия ногтевого сервиса Студия ногтевого сервиса
Главная / Новости / Мероприятия / Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2019 года
Информационный сайт города Гусева

Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2019 года

1 декабря 2019, 15:29
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2019 года
Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в декабре 2019 года.

Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.

1 декабря


12:00 — Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Городская площадь

15:45 — Чемпионат Калининградской области по баскетболу среди мужских команд (сезон 2019–2020 гг. г.), «Эдиль» г. Гусев —
«Молодежка»
Физкультурно-оздоровительный комплекс

До 5 декабря — Проведение муниципального конкурса, посвященного международному дню борьбы с
коррупцией «Мир без коррупции»
Администрация МО «ГГО» каб. 303

До 15 декабря 11:00–17:00 — Выставка Ingrida Mockutė-Pocienė «О женщине»
Зал цокольного этажа Гусевского историко-краеведческого музея

3 декабря


13:00 — День неизвестного солдата. Торжественное возложение цветов.
п. Лермонтово, Одиночное воинское захоронение

Время уточняется — Акция, мастер-класс «Символ города», приуроченный Международному дню инвалидов
Комплексный центр социального обслуживания населения

В течение дня — Мультимедийный час милосердия ко Дню инвалидов «Доброта объединяет»
Центральная детская библиотека

5 декабря


10:00 — Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (письменная часть)
Средняя общеобразовательная школа № 3

6 декабря


10:00 — Муниципальный открытый фестиваль творчества воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций «Сказки по правилам дорожного движения».
Детский сад № 6

7 декабря


17:00 — Общегородское мероприятие, посвященное Дню Добровольца: благотворительный концерт, благотворительная ярмарка.
Городской дом культуры, FreeMarket, награждение лучших волонтеров муниципалитета по итогам года, вручение добровольческих книжек
новым волонтерам
Городской дом культуры

Время и место уточняются — Акция, приуроченная Дню Героев Отечества

9 декабря


19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5

10 декабря


В течение дня — Подведение итогов конкурса «Лучший туристический маршрут по Гусевскому округу»
Городская администрация

11 декабря


16:00 — Показ фильма в рамках Всероссийской акции «ДЕНЬ ДОБРОЙ ВОЛИ»
Городской дом культуры

Время по согласованию — Лекция «Я и закон» административная и уголовная ответственность несовершеннолетних

12 декабря


12:00–20:00 — Общероссийский день приёма граждан
Конференц-зал администрации

17:00 — Шоу «Пользуясь случаем»
Городской дом культуры

19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд
Спортивная площадка школы № 5

13 декабря


16:00 — Мастер-класс по изготовлению новогодних поделок для инвалидов
Городской дом культуры

19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд
Спортивная площадка школы № 5

14 декабря


18:00 — Дискотека
Городской дом культуры

19:00 — Спектакль-бродилка «Понаехали…». Режиссер Алла Татарикова- Карпенко, член Союза театральных деятелей России
Гусевский историко-краеведческий музей

21:00 — Ночная хоккейная лига Калининградской области 18+ (сезон 2019–2020 гг.), «Айсберг» г. Гусев — «Балтийский флот» г. Калининград
Физкультурно-оздоровительный комплекс

16 декабря


По 20 декабря в течение дня — Поздравление детей из малообеспеченных семей, студенческих семей

19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5

17 декабря


По 27 декабря 11:00–16:00 — Новогодний праздник для детей «Лев, колдунья и плотяной шкаф» по мотивам произведения «Хроники Нарнии»
Гусевский историко-краеведческий музей

19:00 — Концерт Ирины Дубцовой «Новое и лучшее»
Городской дом культуры

19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд
Спортивная площадка школы № 5

18 декабря


19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5

В течение дня — Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди инвалидов, граждан пенсионного возраста, представителей первичных организаций ветеранов
Комплексный центр социального обслуживания населения

19 декабря


12.30 — Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по дартсу среди инвалидов
Комплексный центр социального обслуживания населения

15:00 — Открытие выставки по итогам детского творческого конкурса «Зимний праздник»
Гусевский историко-краеведческий музей

19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд
Спортивная площадка школы № 5

20 декабря


18:00 — Новогодняя Юбилейная музыкальная аНсамблея «Не запрещай себе мечтать!», посвящённая 60-летию ДШИ.
Детская школа искусств

19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди женских команд
Спортивная площадка школы № 5

21 декабря


10:00 — Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти воина интернационалиста С. Колбасова
Физкультурно-оздоровительный комплекс

18:00 — Новогодняя концертно- развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для военнослужащих
Городской дом культуры

23 декабря


09:00, 11:00, 13:00 — Театрализованное представление «Новогодний бал Золушки»
Городской дом культуры

19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5

По 31 декабря — Гастрономический туристический маршрут «Гусев Новогодний» на основе карты туриста
Кафе города

24 декабря


17:00 — Новогодний вечер для активистов ветеранского движения
Городской дом культуры

14:00–16:00 — Новогодний мастер-класс «Зимние умельцы»
Центральная детская библиотека

15:00 — Первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по плаванию «Рождественские старты».
Физкультурно-оздоровительный комплекс

19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди мужских команд
Гусевский политехнический техникум

Время уточняется — Новогодняя концертно-развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для совета ветеранов
Городской дом культуры

25 декабря


Время и место уточняются — Новогодний прием главой администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» одаренной и талантливой молодежи

15:00 — Первенство МАУ «Спортивная школа города Гусева» по плаванию «Рождественские старты».
Физкультурно-оздоровительный комплекс

15:00 — Рождественские соревнования МАУ «Спортивная школа города Гусева» по тхэквон до
место уточняется

19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5

26 декабря


09:00, 11:00 13:00 — Театрализованное представление «Новогодний бал Золушки»
Городской дом культуры

19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди мужских команд
Гусевский политехнический техникум

19:00 — Новогодняя концертно- развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для жителей «ГГО»
Городской дом культуры

27 декабря


19:00 — Новогодняя концертно- развлекательная программа для жителей «ГГО»
Городской дом культуры

19:00 — Открытый Новогодний турнир МО «Гусевский городской округ» по волейболу среди мужских команд
Гусевский политехнический техникум

28 декабря


Время уточняется — Новогодний семейный праздник на городской площади
Городская площадь

19:00 — Новогодняя концертно-развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для жителей «ГГО»
Городской дом культуры

29 декабря


Время уточняется — Организация мероприятия в рамках проведения Международного дня инвалидов с Гусевским РО КОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»
Городской дом культуры

11:00, 13:00 — Театрализованное представление «Новогодний бал Золушки»
Городской дом культуры

Время уточняется — Организация мероприятия в рамках проведения Международного дня инвалидов с Гусевским РО КОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»
Городской дом культуры

19:00 — Новогодняя концертно-развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!» для жителей «ГГО»
Городской дом культуры

19:00 — Спектакль-бродилка «Понаехали…». Режиссер Алла Татарикова-Карпенко член Союза театральных деятелей России
Гусевский историко-краеведческий музей

30 декабря


19:00 — Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Спортивная площадка школы № 5

31 декабря


22:00 — Концертно-развлекательная программа «Новогодняя ночь — 2020»
Городской дом культуры

Каждое воскресенье


18:00 — Клуб спортивной мафии «VENDETTA»
Городской дом культуры

Каждый вторник


19:00 — Speaking club «Time to talk in English» (встреча на английском)
Городской дом культуры

Каждый четверг


11:00 — Занятия для «Университета третьего возраста» по курсу «История России в лицах. Династия Романовых.»
Гусевский историко-краеведческий музей
230 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 года
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико