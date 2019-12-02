Городская администрация проводит конкурс на лучшее декоративно-художественное и световое оформление

Победители конкурса определяются в следующих номинациях:
- Лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин, фасадов зданий и прилегающей территории предприятий сферы обслуживания;
- Лучшее новогоднее и рождественское оформление фасадов зданий и прилегающей территории предприятий промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта;
- Лучшее новогоднее и рождественское декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающей территории культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования, спортивных учреждений;
- Лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающей территории учреждений образования, в том числе дошкольных учреждений, школ;
- Лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин, фасадов зданий и прилегающей территории учреждений здравоохранения;
- Лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление фасадов и дворовых территорий многоквартирных и индивидуальных домов.
Прием заявок осуществляется с 10 по 20 декабря 2019 года.
Для участия в конкурсе физические и юридические лица подают в комиссию заявки на бумажном носителе по адресу ул. Ульяновых, 8, каб.№ 212.
Подведение итогов конкурса — 27 декабря 2019 года.