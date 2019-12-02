Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Мероприятия / Городская администрация проводит конкурс на лучшее декоративно-художественное и световое оформление
Информационный сайт города Гусева

Городская администрация проводит конкурс на лучшее декоративно-художественное и световое оформление

2 декабря 2019, 17:49
Городская администрация проводит конкурс на лучшее декоративно-художественное и световое оформление
В соответствии с постановлением администрации МО «Гусевский городской округ» № 1086 от 25.11.2019 года объявлен конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление среди предприятий, учреждений и жителей округа.

Победители конкурса определяются в следующих номинациях:

  1. Лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин, фасадов зданий и прилегающей территории предприятий сферы обслуживания;
  2. Лучшее новогоднее и рождественское оформление фасадов зданий и прилегающей территории предприятий промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта;
  3. Лучшее новогоднее и рождественское декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающей территории культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования, спортивных учреждений;
  4. Лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающей территории учреждений образования, в том числе дошкольных учреждений, школ;
  5. Лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин, фасадов зданий и прилегающей территории учреждений здравоохранения;
  6. Лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление фасадов и дворовых территорий многоквартирных и индивидуальных домов.

Прием заявок осуществляется с 10 по 20 декабря 2019 года.

Для участия в конкурсе физические и юридические лица подают в комиссию заявки на бумажном носителе по адресу ул. Ульяновых, 8, каб.№ 212.

Подведение итогов конкурса — 27 декабря 2019 года.
Другие новости по теме
Горадминистрация проводит конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформлениеГорадминистрация проводит конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление15 сентября в Гусеве пройдёт субботник15 сентября в Гусеве пройдёт субботник19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботникМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 года
Г
# 1Гость Наталья
победителей СанСаныч похлопает по плечу?
Сегодня, 18:05   ЦитироватьОтветить
31
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико