Городская администрация проводит конкурс на лучшее декоративно-художественное и световое оформление

Лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин, фасадов зданий и прилегающей территории предприятий сферы обслуживания;

Лучшее новогоднее и рождественское оформление фасадов зданий и прилегающей территории предприятий промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта;

Лучшее новогоднее и рождественское декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающей территории культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования, спортивных учреждений;

Лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающей территории учреждений образования, в том числе дошкольных учреждений, школ;

Лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин, фасадов зданий и прилегающей территории учреждений здравоохранения;

Лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление фасадов и дворовых территорий многоквартирных и индивидуальных домов.



В соответствии с постановлением администрации МО «Гусевский городской округ» № 1086 от 25.11.2019 года объявлен конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление среди предприятий, учреждений и жителей округа.Победители конкурса определяются в следующих номинациях:Прием заявок осуществляется с 10 по 20 декабря 2019 года.Для участия в конкурсе физические и юридические лица подают в комиссию заявки на бумажном носителе по адресу ул. Ульяновых, 8, каб.№ 212.Подведение итогов конкурса — 27 декабря 2019 года.