Анонс тематических «горячих» линий от роспотребнадзора в декабре 2019 года

качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг — с 02 по 20 декабря 2019 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и по телефонам в г. Калининграде: 8 (4012) 53-84-36, 61-69-13, 61-69-10;





фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны государственных гражданских служащих Управления Роспотребнадзора по Калининградской области — с 02 по 31 декабря 2019 по телефону в г. Калининграде 8 (4012) 61-69-19;





фактам незаконной реализации в розничной торговой сети спиртосодержащей непищевой продукции — с 02 по 31 декабря 2019 по телефону в г. Калининграде 8 (4012) 53-69-42.



в Зеленоградске 8 (40150) 3-29-59;



в Гусеве 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;



8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23; в Черняховске 8 (40141) 3-21-24, 3-46-55;



в Багратионовске 8 (40156) 3-33-28;



в г. Советске 8 (40161) 3-56-43;



в Гурьевске 74-11-59.



Управление Роспотребнадзора по Калининградской области (далее — Управление), его территориальные отделы, с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» с целью информирования продолжают тематическое консультирование граждан по телефонам «горячих» линий по вопросам:В городах области по вышеуказанным вопросам в те же сроки:Управление напоминает, что с целью оказания бесплатной устной консультативной помощи гражданам по вопросам защиты прав потребителей, санитарного и эпидемиологического надзора работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефонному номеру 8-800-555-49-43.Операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора осуществляют круглосуточный приём звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Калининградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» проводятся в соответствии с режимом работы: в рабочие дни с 08.30 до 16.30 часов (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов).Звонки с мобильного или городского телефона, зарегистрированного в Российской Федерации и находящегося на территории страны, являются бесплатными. Звонки, поступающие с номеров, зарегистрированных в других государствах, оплачиваются в соответствии с тарифами на международные вызовы.Консультации в пределах компетенции Службы оказываются в устной форме, письменные ответы не предоставляются.