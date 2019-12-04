Анонс тематических «горячих» линий от роспотребнадзора в декабре 2019 года

- качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг — с 02 по 20 декабря 2019 по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и по телефонам в г. Калининграде: 8 (4012) 53-84-36, 61-69-13, 61-69-10;
- фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны государственных гражданских служащих Управления Роспотребнадзора по Калининградской области — с 02 по 31 декабря 2019 по телефону в г. Калининграде 8 (4012) 61-69-19;
- фактам незаконной реализации в розничной торговой сети спиртосодержащей непищевой продукции — с 02 по 31 декабря 2019 по телефону в г. Калининграде 8 (4012) 53-69-42.
В городах области по вышеуказанным вопросам в те же сроки:
- в Зеленоградске 8 (40150) 3-29-59;
- в Гусеве 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;
- в Черняховске 8 (40141) 3-21-24, 3-46-55;
- в Багратионовске 8 (40156) 3-33-28;
- в г. Советске 8 (40161) 3-56-43;
- в Гурьевске 74-11-59.
Управление напоминает, что с целью оказания бесплатной устной консультативной помощи гражданам по вопросам защиты прав потребителей, санитарного и эпидемиологического надзора работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефонному номеру 8-800-555-49-43.
Операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора осуществляют круглосуточный приём звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.
Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Калининградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» проводятся в соответствии с режимом работы: в рабочие дни с 08.30 до 16.30 часов (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов).
Звонки с мобильного или городского телефона, зарегистрированного в Российской Федерации и находящегося на территории страны, являются бесплатными. Звонки, поступающие с номеров, зарегистрированных в других государствах, оплачиваются в соответствии с тарифами на международные вызовы.
Консультации в пределах компетенции Службы оказываются в устной форме, письменные ответы не предоставляются.