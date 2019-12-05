12 декабря общероссийский день приёма граждан. Личный приём в администрации МО «Гусевский городской округ» будет проводиться с 12:00 до 20:00 по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8.
Запись будет производится в порядке живой очереди в этот же день на первом этаже. Просьба при себе иметь паспорт.
На приёме вы сможете обратиться к главе администрации Александру Китаеву с вопросами жилищно-коммунальной, социальной, экономической сферы, решения которых входит в компетенцию администрации.
Также при необходимости и с вашего согласия администрация обеспечит личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
12 декабря в городской администрации пройдёт приём граждан
5 декабря 2019, 11:43