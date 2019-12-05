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Информационный сайт города Гусева

12 декабря в городской администрации пройдёт приём граждан

5 декабря 2019, 11:43
12 декабря в городской администрации пройдёт приём граждан
12 декабря общероссийский день приёма граждан. Личный приём в администрации МО «Гусевский городской округ» будет проводиться с 12:00 до 20:00 по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8.

Запись будет производится в порядке живой очереди в этот же день на первом этаже. Просьба при себе иметь паспорт.

На приёме вы сможете обратиться к главе администрации Александру Китаеву с вопросами жилищно-коммунальной, социальной, экономической сферы, решения которых входит в компетенцию администрации.

Также при необходимости и с вашего согласия администрация обеспечит личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
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# 1Обыватель
О вопросах ЖКХ. Я обращался в Администрацию по поводу незаконного начисления оплаты за отопления мест общего пользования ( подъездов без батарей ) с жильцов квартир с газовыми котлами. И получил письменный ответ, что администрация здесь ни причем. Хотелось бы узнать, в каких вопросах ЖКХ наша Администрация " причем " ( освещение подъездов по нормативам, вода для уборщиц подъездов, вывоз "золотого" мусора, содержание ЖФ и т.д. ) ?
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