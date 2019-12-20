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Информационный сайт города Гусева

Программа праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству

20 декабря 2019, 12:30
Уважаемые жители Гусевского городского округа!

Предлагаем вам ознакомиться с праздничными мероприятиями, посвящёнными Новому году и Рождеству.

Расписание может измениться. Следите за актуальными новостями на сайте.

С 20 декабря по 15 января
Экспонирование выставки по итогам детского творческого конкурса «Зимний праздник»
Городской музей

21 и 22 декабря в 10:00
Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти воина-интернационалиста С. Колбасова
Физкультурно-оздоровительный комплекс

20 декабря и 4 января в 12:00
Экскурсионно-развлекательная прогулка на ДедМоробусе «Новогодний рейс»
Автобусная остановка на городской площади

С 23 декабря по 8 января по понедельникам и средам с 19:00 до 21:00
Открытое первенство по мини футболу «Ночная лига» среди взрослых команд
Универсальная площадка школы № 5

24, 25, 26 декабря с 14:00 до 16:00
Новогодние мастер-классы «Зимние умельцы»
Центральная библиотека

С 26 по 29 декабря в 19:00 (по предварительной записи)
Концертно-развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!»
Городской Дом культуры

28, 29 декабря и 3 января в 13:00
Театрализованное представление «Бал Золушки»
Городской Дом культуры

С 27 декабря по 7 января (по предварительной записи)
Мастер-классы «Мастерская новогодних чудес»
Детско-юношеский центр

27 декабря в 15:00
Молодёжная акция «Поздравь любимый город»
Городская площадь

28 декабря в 12:00
Открытый чемпионат и первенство Калининградской области по бразильскому джиу-джитсу
Физкультурно-оздоровительный комплекс

28 декабря в 12:00
Новогодняя игровая программа «У главной ёлки»
Городская площадь

1 января с 1:00 до 4:00
Концертно-развлекательная программа «Новогодняя ночь — 2020»
Городская площадь

2, 3, 4, 5 января в 12:00
Новогодняя развлекательная программа «Ура Каникулы!»
Городская площадь

2 января с 11:00 до 12:30
Новогодний марафон по скандинавской ходьбе «Год в пути!»
Физкультурно-оздоровительный комплекс — городская площадь — финиш физкультурно-оздоровительный комплекс

5 января в 10:00
Новогодняя зарядка
Физкультурно-оздоровительный комплекс

5 января в 11:00
Открытое первенство Гусевского округа по настольному теннису
Физкультурно-оздоровительный комплекс

5 января в 10:00
Новогодний турнир по бильярдному спорту
Бильярдный клуб «Пирамида»

3 января в 16:00
Концертная программа «Черты колумбийской культуры»
Городской музей

4 января с 11:00 до 17:00
Новогодняя акция «В музей всей семьей»
Городской музей

5 января в 11:00
Семейные соревнования «Спорт-здоровье, спорт-игра, в спорте папа, мама, я»
Физкультурно-оздоровительный комплекс

7 января в 17:00
Рождественский квартирник
Городской музей

5 января в 12:00
Мастер-классы «Зима-время чудес»
Городской музей

6 января с 12:00 до 14:00
Рождественский мастер-класс
Детская школа искусств

7 января в 17:00
Мероприятия, посвященные Рождеству Христову
Городская площадь
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