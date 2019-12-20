Программа праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству 20 декабря 2019, 12:30

Уважаемые жители Гусевского городского округа!



Предлагаем вам ознакомиться с праздничными мероприятиями, посвящёнными Новому году и Рождеству.



Расписание может измениться. Следите за актуальными новостями на сайте.



С 20 декабря по 15 января

Экспонирование выставки по итогам детского творческого конкурса «Зимний праздник»

Городской музей



21 и 22 декабря в 10:00

Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти воина-интернационалиста С. Колбасова

Физкультурно-оздоровительный комплекс



20 декабря и 4 января в 12:00

Экскурсионно-развлекательная прогулка на ДедМоробусе «Новогодний рейс»

Автобусная остановка на городской площади



С 23 декабря по 8 января по понедельникам и средам с 19:00 до 21:00

Открытое первенство по мини футболу «Ночная лига» среди взрослых команд

Универсальная площадка школы № 5



24, 25, 26 декабря с 14:00 до 16:00

Новогодние мастер-классы «Зимние умельцы»

Центральная библиотека



С 26 по 29 декабря в 19:00 (по предварительной записи)

Концертно-развлекательная программа «Лучший праздник — Новый год!»

Городской Дом культуры



28, 29 декабря и 3 января в 13:00

Театрализованное представление «Бал Золушки»

Городской Дом культуры



С 27 декабря по 7 января (по предварительной записи)

Мастер-классы «Мастерская новогодних чудес»

Детско-юношеский центр



27 декабря в 15:00

Молодёжная акция «Поздравь любимый город»

Городская площадь



28 декабря в 12:00

Открытый чемпионат и первенство Калининградской области по бразильскому джиу-джитсу

Физкультурно-оздоровительный комплекс



28 декабря в 12:00

Новогодняя игровая программа «У главной ёлки»

Городская площадь



1 января с 1:00 до 4:00

Концертно-развлекательная программа «Новогодняя ночь — 2020»

Городская площадь



2, 3, 4, 5 января в 12:00

Новогодняя развлекательная программа «Ура Каникулы!»

Городская площадь



2 января с 11:00 до 12:30

Новогодний марафон по скандинавской ходьбе «Год в пути!»

Физкультурно-оздоровительный комплекс — городская площадь — финиш физкультурно-оздоровительный комплекс



5 января в 10:00

Новогодняя зарядка

Физкультурно-оздоровительный комплекс



5 января в 11:00

Открытое первенство Гусевского округа по настольному теннису

Физкультурно-оздоровительный комплекс



5 января в 10:00

Новогодний турнир по бильярдному спорту

Бильярдный клуб «Пирамида»



3 января в 16:00

Концертная программа «Черты колумбийской культуры»

Городской музей



4 января с 11:00 до 17:00

Новогодняя акция «В музей всей семьей»

Городской музей



5 января в 11:00

Семейные соревнования «Спорт-здоровье, спорт-игра, в спорте папа, мама, я»

Физкультурно-оздоровительный комплекс



7 января в 17:00

Рождественский квартирник

Городской музей



5 января в 12:00

Мастер-классы «Зима-время чудес»

Городской музей



6 января с 12:00 до 14:00

Рождественский мастер-класс

Детская школа искусств



7 января в 17:00

Мероприятия, посвященные Рождеству Христову

Городская площадь