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На городской площади начинает работать ёлочный базар

21 декабря 2019, 12:11
На городской площади начинает работать ёлочный базар
Ёлочный базар будет работать на Городской площади со стороны торгового центра «Орбита» с 21 до 30 декабря.

Приходите выбрать себе лесную красавицу, которая будет радовать Вас в новогодние и рождественские праздники!

Тем, кто желает осуществлять торговлю елками, необходимо обратиться в Управление экономики администрации МО «Гусевский городской округ» (каб. № 212, тел. 3-61-08) для получения разрешения на организацию выездной торговли.
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