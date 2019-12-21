На городской площади начинает работать ёлочный базар 21 декабря 2019, 12:11

Ёлочный базар будет работать на Городской площади со стороны торгового центра «Орбита» с 21 до 30 декабря.



Приходите выбрать себе лесную красавицу, которая будет радовать Вас в новогодние и рождественские праздники!



Тем, кто желает осуществлять торговлю елками, необходимо обратиться в Управление экономики администрации МО «Гусевский городской округ» (каб. № 212, тел. 3-61-08) для получения разрешения на организацию выездной торговли.