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Информационный сайт города Гусева

Новогодняя карта туриста

23 декабря 2019, 10:56
К нам в Гусев приезжают жители со всего региона, чтобы посмотреть новогоднюю иллюминацию и праздничное оформление города. И мы всегда рады гостям!

Гусев приглашает в увлекательное путешествие в атмосфере новогодней сказки. На улицах, площадях и парках города кружевные арки, красочная иллюминация, разнообразные фигуры и гирлянды из светящихся огней. Витрины магазинов, кафе города манят новогодними предложениями, на центральной площади — сияющая красавица живая ель.

Городская площадь превратилась в волшебное пространство, в котором сбываются все мечты! Праздничную атмосферу создает любимая всеми новогодняя музыка.

После шумного празднования новогодней ночи начинается самая любимая пора детей и взрослых — новогодние каникулы в музее, площадках города и на открытом воздухе проходит множество увлекательных мероприятий.

Предлагаем ознакомиться с Новогодней картой туриста

Организаторы приготовили множество сюрпризов для новогоднего настроения.
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