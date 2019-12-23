Новогодняя карта туриста 23 декабря 2019, 10:56

К нам в Гусев приезжают жители со всего региона, чтобы посмотреть новогоднюю иллюминацию и праздничное оформление города. И мы всегда рады гостям!



Гусев приглашает в увлекательное путешествие в атмосфере новогодней сказки. На улицах, площадях и парках города кружевные арки, красочная иллюминация, разнообразные фигуры и гирлянды из светящихся огней. Витрины магазинов, кафе города манят новогодними предложениями, на центральной площади — сияющая красавица живая ель.



Городская площадь превратилась в волшебное пространство, в котором сбываются все мечты! Праздничную атмосферу создает любимая всеми новогодняя музыка.



После шумного празднования новогодней ночи начинается самая любимая пора детей и взрослых — новогодние каникулы в музее, площадках города и на открытом воздухе проходит множество увлекательных мероприятий.



Предлагаем ознакомиться с Новогодней картой туриста



Организаторы приготовили множество сюрпризов для новогоднего настроения.